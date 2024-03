Alejandra Osborne, tras la demanda de Gabriela Guillén: "Mi padre ahora mismo no nos tiene que contar nada"

Novedades en la paternidad del hijo de Gabriela Guillén. Hace unos días la paraguaya habría enviado un burofax a Bertín Osborne para llevar este asunto de manera privada y amistosa evitando ir a juicio. Sin embargo, y contra todo pronóstico ya que tras el nacimiento del niño aseguró que no tendría problema en hacerse las pruebas de ADN -dejando claro que se haría cargo económicamente del bebé a pesar de no querer ejercer de padre- el presentador no ha respondido al requerimiento de la modelo. Y según 'Y ahora Sonsoles' Gaby, deseosa de demostrar que el padre de su hijo es el cantante de rancheras, habría tomado acciones legales y ha presentado la demanda en el juzgado, confiando en que la Justicia logre que Bertín se someta a las pruebas de paternidad. Un paso al frente por parte de la esteticien sobre el que ahora se pronuncia la hija mayor del presentador, Alejandra Osborne, reconociendo que no sabe (ni quiere saber) nada de este tema. "Ayer hablé con mi padre y está mucho mejor con todo el tema de las vitaminas que le están dando y la verdad que muy bien, y más tranquilo porque se va recuperando" nos ha contado, asegurando que no tiene noticias sobre la demanda que Gabriela habría puesto a su padre: "No tengo ni idea. Es que yo con mi padre no hablo de ese tema". "Es un tema importante pero bueno, para él, y cuando tenga que decirnos algo pues nos lo dirá" ha reconocido, dejando entrever que no tiene ninguna prisa por saber si el hijo de la modelo es su hermano, por lo que no le ha preguntado a Bertín si piensa someterse a las pruebas de paternidad ni tampoco él le ha comentado nada sobre este asunto. "No tengo ni idea, yo no hablo con él de este tema. Creo que él cuando tenga algo que decirnos pues nos lo dirá" ha insistido, confesando que no ha visto nada raro en la actitud de su padre en los últimos días. Una falta de comunicación al no sacar el tema de su presunta paternidad que Alejandra explica justificando que "como no hay ningún paso hecho ahora mismo, yo creo que por el momento no nos tiene que contar nada". "Cuando tenga que contarnos algo pues ya nos lo contará y ya está. Yo sigo con mi vida y cuando algo pase o algo me tenga que contar mi padre pues ya veremos que hacemos" ha sentenciado, confirmando que por el momento Bertín está muy tranquilo.