Alejandra Osborne tranquiliza tras los nuevos y preocupantes datos sobre la salud de su padre

"Ha pasado un infierno". Así describe el entorno cercano de Bertín Osborne cómo ha vivido los últimos meses a causa del Covid persistente que padece y que le ha provocado problemas serios de salud como infección de las vías respiratorias, fuertes migrañas o tos continua, que le han obligado a cancelar sus compromisos profesionales para recuperarse. Como revela la revista '¡Hola!' está mejorando y saliendo poco a poco, pero todavía hay una gran preocupación por él, ya que ha adelgazado bastante, tiene un cansancio enorme y llegó a perder todas las defensas. Con el objetivo de volver a estar al 100% cuando antes, y después de que los antibióticos no le hiciesen efecto, el artista se está sometiendo a un tratamiento ambulatorio en Córdoba a base de "remedios naturales", que consiste en inyección de vitaminas para incrementar su sistema inmune. Una información preocupante a la que su hija Alejandra Osborne ha querido quitar hierro, lanzando un mensaje tranquilizador sobre el verdadero estado del presentador. Este miércoles la primogénita de Bertín ha asistido al concierto por el 30º aniversario del popular grupo 'Los Alpresa' en Sevilla, y con una gran sonrisa ha asegurado que su padre "está estupendamente". "Está mucho mejor, con un tratamiento de vitaminas y muy bien. Cada vez mejor. Ahora a esperar que siga así" ha afirmado rotunda. Sobre si el cantante reaparecerá públicamente en los próximos días para zanjar todas las especulaciones, Alejandra es bastante clara y, aunque apunta que es algo que le deberíamos "preguntar a él", cree que Bertín no romperá su silencio: "Mi padre no lo hace, no lo suele hacer o sea que no lo creo, la verdad".