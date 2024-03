Abogada del Tribunal de la UE avala pacto comercial con Marruecos pero rechaza el pesquero

Bruselas, 21 mar (EFECOM).- La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) Tamara Capeta ha avalado este jueves el acuerdo comercial de los Veintisiete y Marruecos, pero se inclina por anular el pesquero al considerar que el primero trata el territorio del Sáhara Occidental y las aguas adyacentes como "separados y distintos" de Marruecos y el segundo no.

Aunque las conclusiones de un abogado general no son vinculantes, la corte con sede en Luxemburgo las tiene en cuenta en la mayoría de ocasiones cuando dicta sentencia.

Por otra parte, la misma jurista, la croata Tamara Capeta, ha pedido también hoy que los melones y tomates procedentes del territorio del Sáhara Occidental incluyan en su etiquetado una mención como "país de origen" que refleje su procedencia de ese territorio en vez de Marruecos.

La opinión publicada hoy se refiere al acuerdo firmado por la UE y Marruecos en 2019 para ampliar el trato arancelario preferencial permitido por el acuerdo de asociación entre las partes también a los productos originarios del territorio del Sáhara Occidental.

Ese mismo año el Frente Polisario pidió su anulación, ya que consideraba que el Consejo (los Estados miembros de la UE) no respetó el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, y en una sentencia de 2021, el Tribunal General anuló la decisión por la que fue aprobado.

Capeta discrepa del Tribunal General (primera instancia de la Justicia europea) y considera que "erró" al aceptar el recurso de nulidad del Frente Polisario.

La abogada general recuerda que, según el derecho internacional, una potencia administradora puede celebrar, en determinadas circunstancias, un acuerdo internacional en nombre de un territorio no autónomo, como es el caso del Sáhara Occidental.

La UE, añade, no está obligada a obtener el consentimiento directo del pueblo saharaui para aprobar el acuerdo comercial con Marruecos, ya que, dada la situación actual de la ex colonia española, "ese pueblo no puede consentir por sí solo la celebración de un acuerdo internacional relativo a su territorio".

En otra resolución, Tamara Capeta ha pedido al TJUE que anule la decisión del acuerdo pesquero con Marruecos porque no tratar al territorio del Sáhara Occidental y las aguas adyacentes como "separados y distintos" de Marruecos.

"El Consejo no respetó el derecho a la autodeterminación del pueblo de Sáhara Occidental", señala respecto al acuerdo de colaboración pesquera sostenible y el protocolo para su implementación, firmado entre el Consejo (en nombre de la UE) y Marruecos en enero de 2019.

En junio de ese mismo año, el Frente Polisario pidió al TJUE su anulación en representación del pueblo del Sáhara Occidental.

El Tribunal preliminar, en una sentencia dictada de septiembre de 2021, anuló la decisión por la que se estableció el acuerdo pesquero, pero ese mismo año la Comisión Europea y el Consejo recurrieron ese fallo judicial.

En sus conclusiones de hoy, Capeta propone al TJUE desestimar los recursos y confirmar la sentencia del tribunal preliminar, aunque por motivos diferentes a los dados por esta última.

En primer lugar, explica, aunque el pueblo del Sáhara Occidental "no tiene un representante oficial o reconocido que pueda presentar recurso de apelación en su nombre", debe considerarse que el Frente Polisario,"expresa los intereses y deseos de una parte (al menos) del pueblo del Sáhara Occidental".

Añade que el acuerdo de pesca y el protocolo de aplicación "ignoran el requisito de que el territorio del Sáhara Occidental sea considerado "separado y distinto" del de Marruecos", una situación que es "contraria al principio de autodeterminación".

Además, en su opinión, la falta de trato diferenciado de los dos territorios también puede tener repercusiones sobre el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a disfrutar y beneficiarse de sus recursos naturales, incluidos los pesqueros en las aguas adyacentes a este territorio.

La misma abogada general del TJUE ha pedido también hoy que los melones y tomates procedentes del territorio del Sáhara Occidental incluyan en su etiquetado una mención del "país de origen" que refleje su procedencia de ese territorio y no de Marruecos.

En primer lugar explicó que la Unión Europea y la comunidad internacional consideran que el territorio del Sáhara Occidental goza de un estatuto separado y distinto del de Marruecos y que, por ese motivo, las normas comunitarias sobre el etiquetado de los productos alimenticios exigen que se indique el territorio del Sáhara Occidental como país de origen de los melones y tomates cultivados y cosechados en esta zona.

La ausencia de esta indicación entraría en conflicto con la posición mostrada por la UE en ese territorio y desconocería la obligación de incluir información "correcta, neutral y objetiva" en el etiquetado de los productos alimenticios, así como la obligación legal de exigir un origen único a efectos de etiquetado, según Capeta. EFECOM

