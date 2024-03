VÍDEO: Marlaska niega que "premiara" al comandante del caso Koldo, pide dimisión de Ayuso y defiende gestión de Armengol

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado este miércoles en el Congreso que "premiara" al comandante de la Guardia Civil destinado en la Embajada de Venezuela y detenido por su relación con el 'caso Koldo'. Además, ha pedido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha defendido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ante el "acoso que no tiene en democracia" que sufre por su gestión al frente de Baleares. "No hemos premiado a nadie y nosotros cuando una persona ha sido imputada ya ha sido relegada, ya ha sido cesada del puesto que tenía fuera del territorio nacional", ha asegurado Grande-Marlaska en referencia al comandante Rubén Villalba, respondiendo a los diputados del PP Elías Bendodo y Rafael Hernando. Los diputados del PP han acusado a Grande-Marlaska de ser autor de un chivatazo a la trama del 'caso Koldo', que han llamado "trama del PSOE", y también lo han relacionado con la supuesta desaparición de los teléfonos móviles incautados como pruebas en el conocido como 'caso Tito Berni'. "Nosotros con la corrupción tolerancia cero", ha contestado Grande-Marlaska, añadiendo que ahora hay "ejemplaridad" en el Ministerio del Interior a diferencia de lo que ocurría en el Gobierno del PP por la "destrucción de pruebas y entradas en domicilios". Además, se ha dirigido al principal partido de la oposición para recordarle que el exministro Juan Ignacio Zoido condecoró a Koldo García. El PP ha apuntado que el 'caso Koldo' afecta a cinco ministerios del Ejecutivo de Pedro Sánchez y salpica también al delegado del Gobierno en Andalucía, además de volver a eludir a una supuesta reunión del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, teniente general Manuel Llamas, con el exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. "COGE AL GUARDIA CIVIL MÁS CORRUPTO" La principal crítica de Bendodo y Hernando, no obstante, se ha centrado en el comandante Rubén Villalba. "Habrá guardias civiles honrados en este país, prácticamente todos, y coge usted al más corrupto y lo premia y lo manda a la Embajada de Venezuela", han apuntado, aludiendo a conversaciones del sumario en el que hablabla de una "gestión en B de la hostia". Grande-Marlaska ha reiterado que lo que hizo ante la pandemia fue "buscar mascarillas donde existieran para proteger a nuestros policías, guardias civiles y funcionarios de Instituciones Penitenciarias que realizaron un trabajo extraordinario en situaciones complejas", y lo hizo "siempre bajo parámetros de legalidad" y fiscalizado por Hacienda y el Tribunal de Cuentas. Bendodo ha recordado que Grande-Marlaska en estos casi seis años como ministro del Interior "ha estado inmerso en mil y un escándalos por los que debería haber dimitido". "Tiene un pie en la trama de las mordidas del caso Ábalos y otro pie en las maletas venezolanas del caso Delcy", ha señalado. "No se puede aceptar ni le puedo admitir las falsedades", ha terciado Grande-Marlaska en su réplica en la sesión de control del Congreso, subrayando que el Ministerio del Interior con él al frente lo que ordena es "perseguir todo tipo de corrupción". IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/854295/1/marlaska-niega-premiara-comandante-caso-koldo TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06