Una decena de países de la CELAC piden a Xiomara Castro no emitir comunicados en nombre del mecanismo

Una decena de países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se han desmarcado este martes de varias declaraciones en nombre del mecanismo realizadas por la jefa de Estado de Honduras y presidenta pro tempore de la organización, Xiomara Castro, incluida la felicitación al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por su reciente reelección. Estos países han indicado que el mensaje de Castro a Putin "debe entenderse exclusivamente como una declaración realizada en su condición de presidenta de Honduras, y no en su condición de representante de la presidencia pro tempore de la CELAC, actualmente ejercida por su país, ya que no se realizaron las consultas previas con los Estados miembros". Castro, este domingo, se sumó al breve listado de mandatarios latinoamericanos que trasladaron su felicitación a Putin, entre los que se incluyen el de Venezuela, Nicolás Maduro; el de Cuba, Miguel Díaz-Canel; y el de Bolivia, Luis Arce. "En mi condición de presidenta de Honduras y presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), envío un mensaje de felicitación al presidente Vladimir Putin por su convincente victoria en las elecciones de Rusia", señaló a través de su perfil en la red social X, antes Twitter. El comunicado --firmado por Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay-- ha señalado también que "una nota dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, en relación al conflicto entre Israel y Hamás no corresponde a una comunicación acordada por la CELAC". Entonces, el Gobierno hondureño envió una carta, subrayando su cargo en el mecanismo intergubernamental de ámbito regional, en el que pedía un alto al fuego en Gaza. "Si alguna vez, después del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, hizo falta que la ONU se comportara como garante de la existencia de la humanidad, es este el momento, es este su momento", manifestó. Por último, los países miembros de la CELAC han criticado "una carta suscrita" por Castro y "dirigida a los jefes de Estado y de Gobierno de la comunidad en relación con la situación en Haití", que consideran que "no es procedente pues no refljea una posición consensuada". En ese momento, la mandataria exhortó a los mandatarios a "actuar de forma inmediata y eficiente en consecuencia a los acontecimientos que sufre el pueblo haitiano que amenazan la paz regional", invocando la 'Declaración de Kingston', que recoge que "la crisis actual exige una solución liderada por Haití que abarque un diálogo amplio entre la sociedad civil y los actores políticos". Los coordinadores nacionales han presentado sus observaciones a Castro y han solicitado vigilar los procedimientos aprobados por los jefes de Estado y de Gobierno para el funcionamiento de la CELAC, de forma que todos los documentos sean consultados y adoptados con la aprobación de la totalidad de sus miembros, "siendo el consenso la regla en la CELAC".