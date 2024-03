Un cráter en Marte provocó unos 1.000 millones hoyos secundarios

Un solo gran cráter de impacto en Marte creó unos 1.000 millones de otros cráteres más pequeños a distancias de hasta casi 1.900 kilómetros, provocados por la eyección de material. Un estudio publicado en la LV Conferencia Anual de Ciencia Planetaria y Lunar en Texas, se centra en un cráter llamado Corinto. Está ubicado en Elysium Planitia, a sólo 17 grados al norte del ecuador del Planeta Rojo. Es un cráter relativamente joven para los estándares marcianos, y la mejor estimación de su edad por parte de los científicos es de hace unos 2,34 millones de años. Sin embargo, es bastante masivo para ser tan joven, ya que el tiempo promedio entre impactos de su tamaño es de alrededor de 3 millones de años. Por lo tanto, los científicos creen que podría ser el cráter más reciente de su tamaño en Marte. El interés por el cráter Corinto radiaca en que tiene un extenso "sistema de rayos". Eso significa que una cantidad significativa de eyección fue expulsada del lugar del impacto y aterrizó en otras partes del planeta, creando "rayos" desde el punto central de impacto que aún hoy se pueden ver en un mapa de la superficie del planeta, informa Universe Today. El cráter Corinto tiene unos 14 km de diámetro y 1 km de profundidad. Su cuenca interior está lleno de otros cráteres más pequeños que se produjeron tras el impacto. Los indicios sugieren que estaba lleno de hielo de agua cuando fue golpeado, ya que pareció haber cierta desgasificación del hielo sobrecalentado después del impacto. Los cálculos apuntan a un ángulo de impacto relativamente pronunciado, de unos 30 a 45 grados, y el impactador parecía venir del norte. Como resultado, gran parte del campo de impacto de las eyecciones se encuentra al sur, especialmente al suroeste, del cráter. Si bien algunos cráteres de eyección secundarios se encuentran al norte del principal, parece claro que el ángulo del impactador fue lo suficientemente significativo como para empujar la mayoría de los cráteres de eyección hacia el sur. Seguir la trayectoria de esta eyección unos millones de años después no es fácil. Los científicos, liderados por Matthew Golombeck del JPL (Jet Propulsion Laboratoru) utilizaron datos recopilados por HiRISE y la cámara de contexto (CTX) del Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) y analizaron las características de los cráteres más pequeños que rodean el cráter principal Corinto. En particular, buscaron cráteres que parecían haber sido causados por eyecciones en lugar de por un impactador interplanetario. Agruparon los diferentes tipos de cráteres eyectados que encontraron en cinco "facies" diferentes, centrándose principalmente en qué tan lejos estaban del cráter principal. Cada facies tiene sus características distintas. Por ejemplo, la Facies 0, la más cercana al cráter principal, es semicircular, no parece tener eyecciones o tiene bordes muy distintos. Por otro lado, los cráteres de Facies 3 son largos y estrechos en lugar de semicirculares (lo que da a entender que algo rodó para crearlos) y se han mostrado muy brillantes en las imágenes MRO. Como resultado, los científicos descubrieron que hay cerca de 1.000 millones de cráteres de impacto secundarios de más de 10 metros causados por las eyecciones de Corinto. Y esos cráteres secundarios aparecen hasta a 1.850 km de distancia. Eso lo convertiría, con diferencia, en el más 'impactante' de los cráteres marcianos recientes en términos del gran número y distancia de sus eyecciones.