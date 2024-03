'The Crown' recibe el mayor número de nominaciones para los premios BAFTA de televisión

Londres, 20 mar (EFE).- La última temporada de la serie de Netflix sobre la casa real británica, 'The Crown', recibió este miércoles el mayor número de nominaciones para los premios BAFTA de televisión, ocho en total.

Pese a encabezar las candidaturas, 'The Crown' no competirá por el gran premio de la gala que se celebrará el 12 de mayo, el de mejor serie dramática del año, por la que competirán 'The Gold' y 'Happy Valley', de la BBC, 'Slow Horses', de Apple TV, y 'Top Boy', de Netflix.

La sexta entrega delas desventuras de los Windsor consiguió nominaciones para cuatro de sus actores: Dominic West en la categoría de actor principal gracias a su retrato del príncipe Carlos; Elizabeth Debicki (Diana) y Lesley Manville (Margarita) en actriz secundaria; y Salim al Daw (Mohamed al Fayed) en actor secundario.

Tras 'The Crown', el episodio 'Demon 79' de la serie futurista 'Black Mirror' consiguió siete candidaturas, al igual que el drama policial 'Happy Valley', que el año pasado se despidió de la pantalla con un enorme éxito de audiencia y crítica y cuya protagonista, Sarah Lancashire, aparece como gran favorita en la categoría de actriz principal.

Detrás de ellas, la serie de espionaje 'Slow Horses', protagonizada por Gary Oldman, acumuló seis nominaciones, las mismas que 'Succession', de HBO, y el drama de la BBC inspirado en crímenes reales 'The Sixth Commandment'. EFE

er/pddp