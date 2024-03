Ribera se declara "neutra" en la demanda de Iberdrola contra Repsol y defiende una agenda verde sin "confusión"

La vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que es "absolutamente neutra" en la demanda de Iberdrola contra Repsol interpuesta por competencia desleal, y ha defendido una agenda verde que no lleve a la "confusión". Ribera, que considera "relevante" que las empresas sean exigentes con la confianza requerida, ha pedido al CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, que continúe con la transformación de su compañía. La ministra se ha desplazado a Euskadi este miércoles para asistir al acto de inauguración de WindEurope 2024, la principal cita del sector eólico europeo que se celebra en el BEC de Barakaldo hasta el viernes. En declaraciones a los medios de comunicación, antes de asistir a la inauguración, Teresa Ribera ha sido cuestionada por la demanda planteada por Iberdrola contra Repsol en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander por "competencia desleal y publicidad engañosa", al considerar que ha incurrido en 'greenwashing' o blanqueo ecológico. En relación a esta cuestión, ha afirmado que es "muy interesante ver cómo hay una demanda clara por parte de la sociedad europea de confianza, de ser claros". Según ha apuntado, la Agenda Verde es importante y no se puede pedir "un recreo a las alteraciones del sistema climático", sino que hay que seguir apostando por una transformación de los sistemas productivos y eso "obliga a facilitar la generación de oportunidades industriales, sociales y de adaptación". Ribera ha manifestado que, detrás de esa Agenda Verde hay un "gran esfuerzo y un gran compromiso económico", y cree que se requiere "confianza y, sin embargo, yo creo que esto requiere, como digo, confianza, "que lo que se diga, que lo que se anuncie, tenga una realidad detrás". En este sentido, ha asegurado que, durante los últimos años, han visto cómo han proliferado "los mensajes, los anuncios, la publicidad en torno a si un producto o un servicio es sostenible o es verde, y no siempre respondían a parámetros suficientemente claros y confiables". La vicepresidenta ha añadido que eso ha llevado, por ejemplo, a que Reino Unido, prohibiera la emisión de publicidad de algunas compañías petroleras "por considerar que lo que estaban diciendo no se correspondía con una realidad detrás verde". Según ha apuntado, eso ha derivado en que algunas asociaciones de consumidores y usuarios "reclamen mucho más claridad" y que la Comisión proponga una directiva que regule el "greenwashing, es decir, la publicidad engañosa presentando como verde, como sostenible lo que no es". NOVEDAD DEMANDA La ministra de Transición Ecológica ha señalado que la novedad de esta demanda, que, según ha añadido, habrá que ver "qué recorrido tiene", es que "hay una compañía que considera que eso puede ser considerado competencia desleal, que puede estar generando distorsiones a la hora de que los consumidores se decanten por uno u otro producto". "Está por ver qué es lo que ocurre, pero sí creo que es primero relevante el hecho de que cada una de las compañías en nuestro país sean lo más exigentes posibles con respecto a esa confianza que quieren que los consumidores depositen en ellas y segundo, que queremos evitar que haya esas distorsiones en el mercado, que como digo es un apunte novedoso en esa presentación de una demanda por parte de otra compañía", ha añadido. Ribera ha indicado que, por parte del Gobierno, deben seguir "vigilantes" y trabajar "en esa idea de claridad, de evitar publicidad engañosa con el resto de los estados miembros de la Unión Europea". "Queremos también, obviamente, ver qué es lo que ocurre con ese análisis por parte de los tribunales. Quizá lo más llamativo es que no han sido las organizaciones no gubernamentales, no han sido las asociaciones de consumidores las que han presentado una demanda de estas características, insisto, sin prejuzgar el contenido, la viabilidad o no de este requerimiento por parte de una compañía a otra", ha agregado. "ABSOLUTAMENTE NEUTRA" Cuestionada por si se posicionada más a favor de Iberdrola o de Repsol, ha asegurado que en este tema es "absolutamente neutra". "Pero sí se dónde estoy, donde estoy es en una agenda verde que no puede inducir a confusión ni a error" ha asegurado. A su juicio, eso es algo que puede ocurrir en el sector energético y "en otros muchos casos". Teresa Ribera ha asegurado que no debería suceder en "ningún caso" y se debería poder confiar en los mensajes que transmiten las compañías. "Permítanme por supuesto que sea que sea absolutamente neutra en esto pero sí quiero subrayar que es una novedad, no es solamente una cuestión de publicidad engañosa que pueda ser considerada o que una compañía considere que puede generar puede inducir a error por parte del consumidor es que hay una compañía y otra compañía que entiende que esto puede distorsionar las condiciones de mercado, así que es un planteamiento novedoso", ha manifestado. Preguntada por lo que le diría al CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, si se encontrara con él, ha respondido que le trasladaría que se alegra "mucho de verle y le pediría que siguiera "yendo por la dirección de transformación de su compañía en una empresa de servicios energéticos coherente y compatible, y yo diría congruente con esa necesidad de descarbonización y ese compromiso de dejar atrás los combustibles fósiles que adoptamos en Dubai con el respaldo de más de 190 países, incluidos todos los países productores de combustibles fósiles".