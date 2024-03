Redondo tacha de "vergüenza" que el PP critique a la esposa de Sánchez en "48 horas terribles" de violencia machista

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha tachado de "vergüenza" que el Partido Popular (PP) critique a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en medio de "48 horas" de asesinatos machistas y violencia vicaria. "Llevamos 48 horas con dos mujeres asesinadas y dos niños asesinados por violencia vicaria. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡El negacionismo mata! ¡El negacionismo mata! ¡Y ustedes son cómplices! ¡Cómplices de ese negacionismo! ¡Y llevamos 48 horas terribles! ¡Terribles, de violencia de género! ¡De violencia machista! ¡Terribles! ¡Y aquí tenemos que estar juntos!", ha afirmado la ministra. Redondo contestaba visiblemente enfadada al diputado del PP Jaime Miguel De los Santos que en la sesión de control al Gobierno en el Congreso ha utilizado una pregunta sobre la presunta desafección de los más jóvenes con el movimiento feminista para arremeter contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Ejecutivo. En la primera intervención, la ministra de Igualdad ha defendido que "no hay que demonizar a la juventud", aunque ha reconocido que "hay datos preocupantes", pero también "esperanzadores". "El 66% de las jóvenes entre 18 y 26 años se consideran feministas. El 54% de los jóvenes se consideran afines al feminismo, consideran que la igualdad es un elemento esencial en democracia y el 70% de la sociedad en general considera que se ha avanzado en torno al feminismo y a la igualdad con respecto a los últimos diez años. Por lo tanto, hay un elemento positivo y es que hemos avanzado", ha señalado. No obstante, Ana Redondo ha agregado que "solamente el 35% de los jóvenes votantes del PP se considera feminista y esa ratio cae al 24% entre los votantes de Vox". "Los especialistas, las sociólogas, lo que nos dicen es que hay una relación directa entre igualdad e ideología y que el negacionismo reaccionario está calando profundamente en los jóvenes", ha manifestado, para después añadir que ahí existe un problema y que "el Partido Popular tiene que desligarse de ese negacionismo que es tan perjudicial". Al respecto, el parlamentario 'popular' ha planteado "cómo no se van a sentir cada vez más lejos" de los socialistas y de "sus ideas" si son "transfugas de la causa feminista". En este punto, Jaime Miguel De los Santos ha subrayado que los socialistas "votaron" la ley del 'sólo sí es sí', que "les permite ver cómo agresores sexuales salen cada día a la calle" y ha recordado el caso de las menores tuteladas en Baleares. "Ustedes hablan de igualdad y dicen que todos y todas somos iguales mientras que, eso sí, agachan la cabeza frente al esposo de la cónyuge, la única mujer en España que es diferente a todos los demás. Porque, hasta donde yo sé, nadie puede dirigir una cátedra en una universidad pública que no es ni catedrática, ni doctora, ni licenciada. Pero claro, ella no es igual. La mujer del presidente del Gobierno no es igual", ha dicho. Esta intervención ha sido para la ministra una "terrible falta de respeto por la Igualdad". "Qué terrible falta de respeto hacia las mujeres, qué terrible machismo el que se ha escuchado hoy aquí. Machismo reaccionario, machismo y negacionismo, machismo y negacionismo del PP", ha declarado Redondo, que ha puesto sobre la mesa las "48 horas con dos mujeres asesinadas y dos niños asesinados por violencia vicaria".