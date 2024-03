Puente niega que Transportes tuviera implicación en el 'caso Delcy' y el PP le replica que "huele a podrido"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha rechazado este miércoles que la cartera que ahora encabeza tuviera algún tipo de implicación en el viaje que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó a Barajas en 2020 cuando pesaban sanciones sobre ella, mientras que el PP le ha replicado que sus explicaciones "huelen a podrido". El diputado 'popular' Sergio Sayas ha cuestionado a Puente sobre la visita de Rodríguez a Madrid a pesar de tener prohibido pisar suelo español en virtud de unas sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) contra Venezuela. El caso terminó siendo archivado porque el juez entendió que la 'número dos' de Nicolás Maduro no pisó suelo español. Pero el PP ha resucitado el caso porque la vicepresidenta venezolana se vio con el exministro de Fomento José Luis Ábalos y creen que la visita tiene relación con el 'caso Koldo', que implica al asesor de este en una trama de mordidas en contratos para la adquisición de mascarillas durante la pandemia de la COVID-19. Sayas se ha interesado por "las 40 maletas de Rodríguez" y por si "contenían fajos de billetes de 500 (euros) y lingotes de oro". También por si la política venezolana "se encontró en la terminal del aeropuerto con (Víctor) Aldama", comisionista del 'caso Koldo', "contratado por Air Europa para cobrar una deuda que esta compañía tenía con el Gobierno de Venezuela". Asimismo, ha aludido a los vínculos de la aerolínea tiene con la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y que fue rescatada por el Ejecutivo. "Esto huele a podrido", ha afirmado el diputado, que ha agregado que "no es que apeste a corrupción, es que la porquería nada en un lodazal". También ha reclamado a Puente "aparcar ese tono de vulgar macarra". "Dudamos entre si tenemos un gobierno o directamente nos gobierna la camorra porque ustedes siguen una estrategia: con sus salidas de tono, Sánchez tapa las maletas de Delcy; con sus exabruptos oculta los negocios de Begoña; y con el machismo que usted rezuma (a Puente) intenta que no hablemos del caso de las mascarillas", ha zanjado. ENZARZADOS CON LA CORRUPCIÓN El ministro ha negado cualquier implicación de Transportes con el 'caso Delcy'. "Que yo sepa, ninguna", ha insistido, para pasar a arremeter contra todo el PP por sus vínculos con casos de corrupción, afeándoles su "doble vara de medir". Ha recordado el 'caso de La Perla Negra' de Castilla y León, que presuntamente involucra al expresidente autonómico Juan Vicente Herrera, y el juicio que tiene pendiente el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana por comisiones en concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunidad Valenciana. A renglón seguido, Puente ha sacado a la palestra el fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ha querido reconocer al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su "habilidad" por, a su juicio, dejar que la presidenta "se achicharre con una agenda parlamentaria de preguntas en el Congreso que lo único que hacen es dejarla en evidencia" en vez de ir "de frente" contra ella como Pablo Casado.