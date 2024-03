Powell (Fed) reitera que los tipos están en su pico y avisa de que se ralentizará la reducción del balance

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha informado de que la institución que lidera ha acordado mantener este miércoles los tipos de interés en el actual rango del 5,25% al 5,5% por quinta reunión consecutiva, pero ha reconocido que, probablemente, la tasa de referencia ya se encuentra en su pico y bajará este año. "Creemos que la tasa de referencia ha alcanzado probablemente su pico para este ciclo de endurecimiento monetario y que, si la economía evoluciona en general [según lo previsto], será apropiado empezar a reducirla en algún momento de este año", ha afirmado Powell. No obstante, el norteamericano ha calificado el entorno macroeconómico de "incierto", por lo que su equipo se encuentra dispuesto a mantener el actual rango de tipos si fuese necesario. En este sentido, Powell ha hecho una llamada a la cautela ante los riesgos de aflojar el tono restrictivo antes de tiempo y perder el progreso obtenido sobre la inflación o por hacerlo demasiado tarde y acabar perjudicando al mercado laboral o al crecimiento. "A la hora de considerar cualquier ajuste [...] de tipos [...], el Comité evaluará cuidadosamente los datos que vayan llegando, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos", ha indicado Powell, que ha reiterado que el FOMC necesitará dotarse de "una mayor confianza" sobre si la inflación está convergiendo de forma sostenida con el objetivo del 2%. El presidente del instituto emisor ha señalado que las lecturas de inflación de enero y febrero han sido altas, pero Powell ha apuntado a posibles factores estacionales que "no cambian el marco general" de que el alza de precios está descendiendo, en ocasiones, "por un camino un tanto accidentado". En cuanto a predicciones, Powell ha augurado que, en su opinión, los tipos de interés no volverán a ser como los de tiempos prepandémicos, cuando eran muy bajos y, en algunas zonas del mundo, llegaron a ser negativos. "No creo que los tipos vuelvan a bajar a esos niveles, pero entiendo que existe una gran incertidumbre al respecto", ha reconocido. REDUCCIÓN DEL BALANCE La Fed mantendrá por el momento el ritmo al que está reduciendo su balance con la reinversión de los principales de la deuda que venza, a excepción de 95.000 millones de dólares (87.090 millones de euros) cada mes entre bonos del Tesoro y títulos hipotecarios. De estos, 60.000 millones de dólares (55.004 millones de euros) se corresponden con bonos del Tesoro y otros 35.000 millones de dólares (32.086 millones de euros) son de tipo hipotecario. No obstante, Powell ha avisado de que, aunque no se han tomado decisiones en esta cita sobre la reducción del balance, convendrá ralentizar su velocidad "bastante pronto". "La decisión de ralentizar el ritmo no significa que nuestro balance vaya a reducirse en última instancia menos de lo que lo haría en caso contrario, sino que nos permite acercarnos a ese nivel final de forma más gradual", ha elaborado tras estimarse que una transición pausada contará con menos riesgo de aflorar problemas de liquidez que aboquen a un desenlace prematuro y precipitado del proceso.