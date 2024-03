Nothing lanza un proyecto colaborativo para construir una nueva versión de Phone (2a)

Nothing ha anunciado el lanzamiento de The Community Edition Project, una iniciativa con la que la firma ha animado a los seguidores de la marca a colaborar con ella para diseñar y construir lo que ha denominado "la versión definitiva" del Phone (2a). La empresa tecnológica con sede en Londres lanzó este 'smartphone' a principios de este mes, cuando lo presentó como una versión asequible de su buque insignia Phone (2). Este modelo se ha fabricado "sin olvidar la innovación en el diseño y el 'software', tal y como comentó entonces el CEO de la marca, Carl Pei. Este martes, el directivo aseguró que la marca presentaría algo "pionero en la industria", sin dar más detalles sobre las novedades que daría a conocer, que han resultado estar relacionadas con este dispositivo. Nothing ha lanzado The Community Edition Project, un proyecto colaborativo en el que elegirá a cuatro personas de su comunidad para trabajar en el diseño y la construcción de lo que ha denominado "la versión definitiva del Phone (2a)". Con esta idea, la marca busca personas que sean capaces de reimaginar los colores, los materiales y los acabados presentes en el Phone (2a) con un nuevo diseño de 'hardware'. Se trata de una iniciativa que tendrá una duración de seis meses y está dividida en cuatro etapas, que se sucederán a lo largo de este año. La primera de ellas se inicia este mes de marzo y se centrará en el diseño del 'hardware' del dispositivo. La segunda etapa estará centrada en el diseño de los fondos de pantalla y comenzará en mayo, mientras que en junio se trabajará en el diseño del 'packaging'. Por último, la etapa de creación de la campaña de marketing iniciará en julio de este año. Nothing ha confirmado que, una vez concluido este proyecto, invitará a los ganadores de este protecto a Londres, a fin de que puedan participar en el evento de lanzamiento de la Community Edition, donde presentarán oficialmente el dispositivo. El plazo de presentación de los diseños de 'hardware' se abrirá el próximo 26 de marzo. Se debe acceder a la página web de la compañía para registrarse y recibir notificaciones cuando se abra cada fase de presentación.