Marta Pombo se supera con un bombazo: "Por si la noticia de ayer os supo a poco*"

Cuando parecía que el clan Pombo no podía sorprender más, Marta ha vuelto a dar la campanada sólo 24 horas después de anunciar su segundo embarazo. Y es que la influencer y su marido, Luis Zamalloa, suman a la alegría de la noticia, todo un bombazo: van a convertirse en padres de familia numerosa. Como no podía ser de otra manera ha sido con un entrañable post en su perfil de Instagram como han compartido con sus seguidores la buena nueva. "Por si la noticia de ayer os supo a poco* En septiembre seremos familia numerosa. No se viene uno, ¡¡se vienen dos!!", ha escrito Marta con una divertida fotografía en la que aparece sonriente sujetando la ecografía que confirma la noticia. Pero no está sola, a la mediana de las Pombo la acompaña su marido y su hija Matilda, que en seis meses se convertirá en hermana mayor. Las felicitaciones y los mensajes de cariño han inundado su perfil de Instagram, empezando por sus hermanas. "¡¡¡Boom!!!", ha escrito Lucía. "Fuerte x2", reza el mensaje de María mientras que otros amigos y compañeros de profesión que ya les llevan ventaja en cuanto a ser familia numerosa, les han dado la bienvenida a esta nueva condición. "Ya tenemos el mismo número de hijos", dice el comentario de María García de Jaime, que un rato después volvía a dejar un simple "sigo en shock". Laura Escanes, Natalia Coll, María Fernández-Rubíes o Anna Ferrer Padilla, entre otras, han felicitado a dos de los miembros de la familia más viral del universo 3.0.