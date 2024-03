Los Tigres del Norte, sobre el nacotráfico español:"Siempre me ha interesado hacer una historia de personajes de España"

El vocalista del grupo mexicano Los Tigres del Norte, Jorge Hernández, quien está al corriente de la problemática del narcotráfico en España, ha adelantado que ha estado trabajando los últimos meses en una canción con personajes e historias españoles. "He tratado de tener una historia de allá, de España, historias que suceden allí. Siempre me ha interesado hacer una historia de personajes de allá y en eso he estado trabajando los últimos tres meses, informándome", ha explicado Hernández en una entrevista para Europa Press. . La banda mexicana, que llevaba 14 años sin visitar España, dará cinco conciertos en Madrid, A Coruña, Bilbao, Barcelona y Pamplona y tras 55 años de carrera, Hernández ha asegurado que sus letras tratan de no ofender al público, aunque muestran "el bien y el mal" y lo que puede suceder a la gente si hace según que cosas, en zonas de México, les han censurado algunos narcocorridos. "En Chihuahua nos piden que no cantemos algunas historias. Les mandamos una lista de lo que queremos cantar y ellos nos dicen esta sí, esta no, esta sí, esta no. Son historias que ya pasaron hace años", ha explicado el vocalista, que remarca que no es una "prohibición" sino una "cooperación". Respecto a la cuestión colonial, el vocalista considera que si España piensa que "no cometió" errores, no debe pedir perdón y ha añadido que "casi la gran mayoría" de la gente, es indiferente al perdón. "Si España piensa que no cometió errores pues no tiene por qué pedir perdón, y si piensa que lo hizo, pues que lo haga (pedir perdón). Así vivimos todos en paz (...) Casi la gran mayoría de la gente, si pide perdón o no pide perdón, seguimos teniendo el mismo entusiasmo de seguir adelante en la vida y seguir haciendo lo que cada persona quiera hacer", ha concretado Hernández. "HAY PERSONAJES DE LA MÚSICA QUE PIENSAN QUE PUEDEN DECIRLO TODO" Pese a que el grupo es conocido por sus canciones sobre personajes del narcotráfico, violencia o inmigración, Hernández ha criticado a "los personajes dentro de la música" que "piensan" que pueden decirlo todo, y en relación con las condenas a raperos españoles, el vocalista asegura que las consecuencias llegan, "tarde o temprano". "Si te atreves a hacer cosas que no debes hacer y que sabes que te va a causar un problema y aun así lo haces, las consecuencias van a venir, tarde o temprano. Hay gente que hace letras, tanto en inglés y en español y otros idiomas, que hablan un montón de groserías. Vienen las consecuencias después, y se sienten agredidos por el gobierno , quieren el 'free speech', decir lo que les da la gana", ha apuntado Hernández. Aunque Los Tigres del Norte, "nunca" han actuado en fiestas de narcotraficantes, el vocalista del grupo ha asegurado que "cada quien hace su carrera como puede" y que no tiene nada en contra de los artistas a los que les "guste" estar en esos ambientes, aunque reconoce que Los Tigres del Norte se ponen "a disposición del público". "Uno nunca sabe cuando toca si hay gente de ese tipo, o no hay. Nosotros no creemos que estamos ligados de alguna manera en esas áreas. El grupo es para todo mundo, cantamos para toda la gente. Nunca se descarta que un día estemos por ahí tocando y no sepamos a quién le estamos cantando, ¿no?", ha dicho el artista. El próximo 2 de junio, en México habrá elecciones generales, y las dos principales candidatas a la presidencia son mujeres, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Al respecto, Hernández ha asegurado que "la credibilidad" de las mujeres ha crecido en el país y que cualquiera que gane tendrá el respaldo del público. "A ver cómo va a manejar nuestra República una mujer. Porque las mujeres saben dirigir todo el sistema, desde la cocina hasta la cuestión política. Siempre he creído en que la mujer juegue el papel más importante dentro de, tanto la familia, como también en la organización", ha concluido.