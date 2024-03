Lamine Yamal: "¿La presión? Solo intento disfrutar jugando al fútbol"

Barcelona, 20 mar (EFE).- El delantero Lamine Yamal, una de las sensaciones del curso futbolístico, aseguró que intenta "no pensar demasiado en toda la presión" que le rodea por estar en el Barça y que su objetivo es "disfrutar jugando al fútbol" porque "es lo más importante".

Así lo ha asegurado en una entrevista publicada por los medios del club azulgrana. "Cuando le das muchas vueltas a la cabeza es cuando llega esa sensación de presión", insistió el joven canterano azulgrana.

El delantero admite que gestiona con tranquilidad ese aumento súbito de popularidad. "Es algo que no depende de mí. Lo considero como algo externo. Me centro en jugar al fútbol, siempre lo hablo todo con mi familia y me lo tomo con mucha tranquilidad", indicó.

Lamine Yamal considera que es "un sueño" poder jugar con el Barça y para él es "una experiencia única" compartir vestuario con futbolista de talla mundial.

"Estoy muy feliz y muy contento. Todo es nuevo para mí, nunca antes me había ocurrido algo similar. Mi única intención es seguir jugando y disfrutando con la camiseta del Barça", indicó el barcelonista.

Guarda en su memoria el primer gol anotado como jugador del primer equipo en la Liga -"Me hizo mucha ilusión, fue en el campo del Granada y recuerdo mucho este estreno con el club de mi vida"- y su próximo objetivo es anotar un tanto en la Champions, con lo que podía batir un récord en poder de Ansu Fati.

Del gol que mejor recuerdo guarda es del conseguido ante el Mallorca, que supuso la victoria del equipo. "Fue un sueño hecho realidad marcar ante la afición del Barça", insistió Yamal, quien calificó anotar un tanto con los azulgrana como "una liberación, una emoción" que no es capaz de describir.

Agradece a Xavi Hernández la confianza que le ha dado. "Él ha tenido un papel principal, porque fue quien confió en mí. Además ahora me está dando mucha constancia, ya que estoy acumulando muchos minutos. Estoy muy contento, muy feliz y muy agradecido a la figura de Xavi", indicó.

Además lleva a la práctica sus consejos para relativizar la presión: "El miedo es algo que no debes tener. Te puede perjudicar en el juego; no aporta nada positivo pensar en el temor. Sólo tienes que ser feliz y disfrutar con la pelota en los pies".

Admite Lamine que para él driblar es "un acto natural", algo que le sale solo "sin pensar" y que siempre se ha inspirado en Leo Messi y en Neymar para mejorar esta habilidad.

Yamal considera que La Masia le ya ayudado mucho "en todos los aspectos" tanto en lo personal como en lo futbolístico. "Ahora se está demostrando que el papel de La Masia es fundamental y ha contribuido a que muchos estemos en el primer equipo", afirmó.

Considera que no hay que marcarse objetivos en la temporada, sino llegar lo más lejos posible en todas las competiciones. "La Liga no la daremos por perdida y levantar la Champions sería un sueño", dijo.

En cuanto al PSG, el joven delantero del Barcelona recordó que llegados a cuartos de final "cualquier rival es difícil" y que el objetivo del Barça es jugar como lo hizo en la anterior eliminatoria ante el Nápoles. EFE

fa/og

(vídeo)