La española Natalia Jiménez dice que la música mexicana y el mariachi le dieron "la vida”

Ciudad de México, 20 mar (EFE).- La cantante española Natalia Jiménez, que el próximo 18 de mayo presentará su ‘Antología 20 años Tour’ en la Arena Ciudad de México, consideró este miércoles que la música regional mexicana, y en especial, el mariachi, le dieron "la vida” y, por ello, se ha enfocado en este género.

“Siempre he pensado que a mí el pop me quedaba un poquito chico y ya cuando salgo con mariachi, salgo así con mi traje, salgo con la gran música, el mariachi todo, o sea, para mí es que me habéis dado la vida”, dijo Jiménez en una conferencia de prensa.

Jiménez, quien con su particular estilo vocal y de interpretación ha cautivado al público mexicano, a Latinoamérica y Estados Unidos, compartió su emoción por este nuevo espectáculo en el que tendrá en su repertorio canciones con mariachi.

“(Me siento) muy bien, muy contenta y muy agradecida con el público por seguir apoyándome y por querer ver un concierto más de esta gira”, apuntó la española.

Su show, apuntó, es el resumen de 20 años de carrera y todas las etapas de la artista, desde sus inicios en la agrupación La Quinta Estación hasta su etapa actual como una de las exponentes de la música regional mexicana a nivel internacional.

Esto la ha llevado, incluso, a ser considerada la española más mexicana en la actualidad, lugar que antes ocupó la difunta Rocío Durcal.

“Es el mote con más cariño que ustedes (los mexicanos) pueden dar. Y se lo dieron a la más grande y el hecho de que me lo hayan heredado a mí, la verdad, que para mí es un honor y estoy súper agradecida”, externó.

Si bien la artista española reconoció que su fuerte es la música regional mexicana, descartó que en algún momento se decante por los corridos tumbados, un género que consideró una “moda pasajera”.

“A mí me gusta la música de clásicos que le cantan al amor y que le cantan al romanticismo. Yo soy una romántica, la verdad, empedernida y a mí eso es lo que me gusta y yo he tratado de no dejarme acarrear por una moda pasajera, de la que luego me voy a arrepentir cuando sea más mayor”, expresó.

Jiménez relató que después de concluir este show, tiene proyectos en puerta como una gira por Estados Unidos, el lanzamiento de un documental por estas dos décadas de carrera, además de un álbum de regional mexicano.

Finalmente, señaló la importancia que ha tenido en su carrera impulsar a nuevos talentos, pues para este concierto en Ciudad de México, le dará la oportunidad a Mía Rubín, hija del cantante Erick Rubín, de abrir el espectáculo.

“Siento que ahora la música es demasiado, homogénea. Ahora todo suena igual, siento que toda la música que escuchamos en la radio, puede ser la misma persona cantando todas las canciones (...) Yo agradecería mucho poder hacer algo con una persona que trae una propuesta diferente", concluyó. EFE

