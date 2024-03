La Comisión Electoral de Indonesia otorga la victoria de las elecciones presidenciales a Prabowo Subianto

La Comisión de Elecciones Generales de Indonesia (KPU) ha declarado oficialmente al ministro de Defensa, Prabowo Subianto, como nuevo presidente electo tras hacerse con más del 58 por ciento de los votos en las últimas elecciones celebradas en el país a mediados de febrero. La candidatura formada por Prabowo y el hijo mayor del presidente saliente Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, ha logrado convencer a algo más de 92 millones de votantes y tomará posesión del cargo el próximo mes de octubre, según ha concluido la KPU y recoge el diario indonesio 'The Jakarta Post'. El gobernador de Jakarta, Anies Baswedan, ha quedado en segundo lugar con algo menos del 25 por ciento de los votos, mientras que el exgobernador de Java Central Ganjar Pranowo se ha hecho con el 16,5 por ciento de los votos. Los candidatos perdedores tienen un plazo de tres días para recurrir el resultado de los comicios. Aunque la Comisión Electoral indonesia ha tardado más de un mes en brindar los resultados oficiales de los comicios presidenciales del 14 de febrero, el presidente Widodo ya expresó su felicitación personal a Prabowo apenas un día después tras conocerse resultados preliminares. Prabowo, de 72 años, también proclamó entonces su victoria y apuntó a que podría hacerse con el 60 por ciento de los votos. Sin embargo, Anies alertó entonces de la existencia de "fraude masivo y sistemático", aunque no llegó a ofrecer pruebas al respecto. Aunque Widodo no ha respaldado abiertamente a ningún candidato, los días previos a los comicios se registraron protestas en su contra por "injerencia política" tras realizar varias apariciones públicas junto a Prabowo. Además, poco antes de la cita electoral, la Justicia indonesia allanó el camino a una modificación de los criterios para presentar candidatos, lo que facilitó la candidatura de su hijo como 'número dos' del ya oficial triunfador de los comicios. Una de las primeras felicitaciones tras este anuncio de la Comisión Electoral ha sido el del Departamento de Estado de Estados Unidos, que ha expresado su enhorabuena no solo a Probowo, sino también a toda la población indonesia por "su gran participación y compromiso con la democracia". De acuerdo con un comunicado del secretario de Estado, Antony Blinken, Washington considera a Yakarta como uno de sus aliados más cercanos y un país con quien colaborar "mano a mano" para el beneficio mutuo de sus ciudadanos.