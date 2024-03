La abogada de la víctima de Alves asegura que dejarlo libre "es una revictimización gravísima"

Después de conocer esta mañana que la Audiencia de Barcelona ha acordado prisión eludible con fianza de un millón de euros para Alves, Ester García, abogada de la víctima que le denunció ha hablado ante los medios y ha asegurado que esta decisión "es una revictimización gravísima" para la chica. "Creo que un sistema judicial como el que tenemos, con un caso anterior como 'La Manada', no debería permitirse repetir", ha criticado en declaraciones a los periodistas este miércoles tras conocer la decisión de la Audiencia de Barcelona de dejar a Alves en libertad provisional si consigna una fianza de 1.000.000 euros. García ha afirmado que no encuentra una explicación legal para justificar la decisión del tribunal, y sobre la reacción de la denunciante a la noticia ha dicho: "Para ella ha sido un jarro de agua fría y sobre todo el no poderle dar yo una explicación en términos legales, porque soy abogada y no encontraba ninguna explicación, no encuentro una explicación legal". "Muy indignada, muy desesperada, muy frustrada, y esta sensación es la misma que tengo yo, porque no le puedo explicar, en criterios racionales ni en criterios legales", ha añadido sobre la reacción de la denunciante, que ha afirmado que siente que es una señal de impunidad. La abogada cree que la decisión de dejarlo en libertad "lanza el mensaje de que hay justicia para personas ricas y que, aun habiendo una sentencia condenatoria, si pagan una fianza, no tiene consecuencias penales". "Se aparta del concepto de justicia material y se desvía más a un concepto en el que se distingue lo que es justicia para ricos de justicia para personas de a pie", y ha recordado que la sentencia ya incluía un atenuante porque Alves había depositado 150.000 euros como indemnización antes del juicio. Además, también hemos visto a Inés Guardiola acudir a prisión para reencontrarse con Alves, que se espera que abandone las instalaciones penitenciarias este jueves, y a su salida ha asegurado que "es inocente", pero no se ha pronunciado sobre la fianza. También ha acudido hasta prisión el amigo del futbolista, Bruno Brasil, que se ha marchado con prisa para evitar las preguntas de los medios de comunicación.