Juancho García Obregón sale de la fiesta de cumpleaños de Ana Sandra y desvela cómo está la pequeña

Ana Obregón ha celebrado este miércoles, 20 de marzo, el primer cumpleaños de su hija -nieta biológica- Ana Sandra Lequio en su casa de La Moraleja. Hasta allí se han desplazado grandes amigos y sus familiares más cercanos... consiguiendo que sea un día que quede en el recuerdo. Sin embargo, la polémica también ha estado presente, ya que Alessandro Lequio habría declinado una vez más la invitación por parte de la Obregón para conocer a su nieta, aunque los miembros de la familia sí que han mostrado su respeto a la decisión del colaborador. Juancho García Obregón ha sido el único de los hermanos de la actriz que ha atendido a los medios tras la fiesta y, muy feliz por el momento que vive Ana, nos ha asegurado que tiene mucho parecido a su sobrino Aless. Este abandonaba la fiesta de cumpleaños comentando que Lequio estaba invitado, como siempre ha estado a todos los eventos referidos a su nieta, pero ha preferido no acudir: "Bueno, Alessandro siempre está invitado" y añadía: "Si y no sé si vendrá o no, siempre contamos con él". En cuanto a cómo se lo ha pasado, nos confesaba que "muy bien, fantástico porque está guapísima y es una niña adorable" y desvelaba que se parece mucho a su sobrino: "Sorprendentemente yo me he quedado alucinado porque es ver a Aless, son muy parecidos". Además, aprovechaba las cámaras para enviarle un mensaje a su hermana: "Estamos muy felices de verla como está, con la niña que tiene, que es estupenda y que el año que viene estaremos otra vez aquí".