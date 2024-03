Jaime Ostos Jr. lanza graves acusaciones y demanda a Mari Ángeles Grajal y Jacobo Ostos

Semanas después de que Gabriela y Jacobo Ostos se hayan enfrentado en los platós de televisión, Jaime Ostos Jr. -fruto de la relación de Jaime Ostos y Consuelo Alcalá- entra de lleno en la guerra familiar dispuesto a todo. A pesar de que reside en Estados Unidos, el segundo hijo del icónico torero no ha dudado en demandar tanto a su hermano pequeño como a Mari Ángeles Grajal para recuperar lo que le corresponde de su padre. Y no solo eso, sino que además ha anunciado que va a pedir las pruebas de ADN para comprobar si Jacobo es realmente su hermano. "La señora Grajal tenía un amante y se parece mucho a él" ha asegurado en 'Y ahora Sonsoles', donde ha dejado claro que va a por todas y luchará en los juzgados -y no solo en los platós- para que tanto él como sus hermanas Gabriela y Gisela (fruto de un 'affaire' que Ostos tuvo con Aurora Díaz y a la que la justicia le obligó a reconocer) reciban la legítima del millonario patrimonio de su padre. "Ahora tengo toda la documentación para desmontar lo que ha dicho Jacobo en un juzgado. Ya están mis abogados poniendo las demandas y en unos días le llegarán. No sabemos si se hizo testamento y hasta hace poco no teníamos ni el certificado de defunción de mi padre. Sigue sin estar registrada la defunción en el Registro Civil. Yo me he preocupado de conseguir la documentación y se hará lo que la ley dicta" ha afirmado. Dolido, Jaime Jr no ha dudado en arremeter contra Jacobo y Mari Ángeles y acusarles de que no le avisaron de la muerte de su progenitor, de la que se enteró cuando un amigo le llamó para darle el pésame. "Llamé a Grajal y no me cogió el teléfono. Llamo al teléfono de mi padre y lo coge ella y me dice que ha fallecido. Le pedí que me dieran unas horas para poder llegar a Colombia desde Estados Unidos y poco después me mandó una foto de mi padre entrando en el crematorio. Habían pasado 13 horas, no más. Ella dice que fue por protocolo covid pero eso no es cierto. Hizo lo que le dio la gana con el cuerpo de mi padre y Jacobo fue a una televisión antes de llamar a mis hermanas y a mí" ha asegurado. Entre los enseres que reclama junto a Gabriela, además de la Cruz de la Beneficencia -con la que Jacobo asistió recientemente a un evento. Un gesto que muchos han considerado una provocación a sus hermanos- un capote de paseo con un importante valor sentimental para Jaime. "Se hizo para mi bautizo después de que mi padre sufriera una cogida grave. En ese capote me presentaron a la Virgen del Pilar y mi padre siempre me dijo que era para mí" ha explicado, revelando que "yo no me lo voy a quedar, quiero llevarlo a la Real Maestranza de Sevilla". "Todos los trofeos y otras cosas taurinas que tiene Jacobo en su casa deberían estar en un museo taurino" ha criticado. Lejos de quedarse ahí, Jaime Jr ha revelado que sus medidas legales contra Jacobo y Mari Ángeles no se quedarán ahí: "Esta señora, Grajal, en esos momentos cuando se quedó embarazada tenía un amante, y se parece un montón a este señor. No voy a dar nombres pero sabemos las fechas, y si sabéis quién es os daréis cuenta de que se parece mucho a este señor. Aunque está reconocido por mi padre, voy a pedir una prueba de ADN para certificar si es hijo de mi padre" ha adelantado. "Si Jacobo tuviera nuestra sangre no se estaría comportando de esta manera, habría hecho las cosas de forma correcta. Él le tenía muy poco respeto a mi padre, muy poco o ninguno" ha sentenciado.