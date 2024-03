Izan Guevara espera mantener la línea de Catar y Jake Dixon tener el 'apto' para correr

Madrid, 20 mar (EFE).- El español Izan Guevara espera mantener la línea de Catar, en donde siempre estuvo entre los más rápidos de Moto2, y su compañero de equipo, el británico Jake Dixon, espera poder disputar el Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao con su equipo CFMoto que dirige Jorge Martínez 'Aspar'.

"Después de un fin de semana muy positivo en Catar, en el que estuvimos entre los diez primeros en casi todas las sesiones, llegamos a Portugal con buenas expectativas pues me siento fuerte, creo que podemos volver a luchar por estar delante y sólo hay que trabajar desde el minuto uno y entender bien los neumáticos", explicó Izan Guevara en la nota de prensa de su equipo.

En el caso de Jake Dixon reconoció que estaba "contento de haber podido volver a casa después de la caída en el primer gran premio de la temporada" "Estamos siguiendo los protocolos médicos y, paso a paso, voy sintiéndome mejor, si bien he visitado a varios doctores que me han dicho que vaya a Portimao, que me pruebe y vea qué tal me siento sobre la moto, y a partir de ahí volveremos a evaluar", señaló.

"Mi próximo objetivo es pasar el control médico previo al gran premio de Portugal para subirme a la moto en el primer entrenamiento", agregó Dixon en la nota de prensa de su equipo. EFE

