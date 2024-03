Gerard Moreno: "Mentalmente soy más fuerte"

Roberto Morales

Las Rozas (Madrid), 20 mar (EFE).- Se va a cumplir un año desde que Gerard Moreno se cayese de la primera convocatoria de Luis de la Fuente como seleccionador por un problema muscular. Las lesiones y recaídas han hecho larga su espera pero regresa "mentalmente más fuerte", a tiempo de subirse al tren de la Eurocopa 2024, y aportando "experiencia" a un grupo con jóvenes talentos.

Una duda por resolver de Luis de la Fuente abre la puerta a la esperanza de Gerard Moreno que charla ilusionado en una entrevista con EFE. España pasa de no tener sustituto al 9 titular en su triste adiós al último Mundial a tener numerosas variantes en punta. Añadir un delantero restando un central de la lista definitiva pasa por la cabeza del seleccionador. Con Morata y Joselu fijos, gana enteros el delantero del Villarreal que se acercaba a tres años sin enfundarse la Roja.

Pregunta: Las lesiones le dejaron sin Mundial pero llega a tiempo de subirse al tren de la Eurocopa.

Respuesta: Es verdad que me he perdido convocatorias por lesión y hacía tiempo que no podía venir a la selección, ni disfrutaba de ella. Es un orgullo volver. Es algo muy grande para mí. Se ha hecho todo el trabajo para que físicamente esté bien. La Eurocopa es un objetivo pero tenemos que centrarnos primero en dos partidos de preparación. Tengo muy claro que para poder estar en esta competición debo estar a un gran nivel en el Villarreal.

P: Colombia y Brasil suena bien, dos amistosos de enjundia.

R: Dos partidos muy difíciles e importantes donde vamos a seguir preparándonos, buscando dos victorias. Van a ser muy bonitos, más aún contra Brasil con nuestra gente en el Bernabéu, ante una selección siempre repleta de buenos jugadores, desequilibrantes. Los afrontamos de la mejor manera posible para ganar. Son partidos bonitos de jugar por el contexto y por todo lo que significa estar con España.

P: A criterio de delantero, ¿Vinícius está entre los mejores del mundo, en el top 3 con Mbappé y Haaland?

R: Sin duda, Vini es un gran jugador de talla mundial, para mí evidentemente tiene que estar ahí. Al final los tres son jugadores top mundial, colocarlos en un ránking no me atrevería porque son tan desequilibrantes los tres que los pongo al mismo nivel.

P: El partido ante Brasil será un grito unido contra el racismo. ¿Es el momento de lanzar el mensaje de que España no es un país racista?

R: En la sociedad actual no cabe la gente que no piense así, hay que eliminar esa lacra. Es un trabajo conjunto de toda la sociedad.

P: Vuelve a la selección a menos de tres meses de la Eurocopa. ¿La última es su mejor recuerdo como internacional?

R: Sí, fue una experiencia muy bonita. Se formó un gran grupo, hubo una sintonía muy buena con la gente y estuvimos cerca de la final que deseábamos. Eso también nos indica por dónde tenemos de ir. España viene ahora de ganar la Nations League, de hacer grandes partidos. La próxima competición es la Eurocopa, ojalá poder formar ese grupo tan bonito para poder llegar al objetivo de ganar.

P: En aquella época caía a banda con Luis Enrique y ahora se ha cambiado con Luis de la Fuente. Se pasó de ser eliminados del Mundial sin alternativa a Morata frente a Marruecos a tener ahora varios nueves.

R: Yo jugaré donde el míster me necesite. Estamos aquí para aportar lo máximo a nivel individual y colectivo para que el grupo salga favorecido. Donde me pidan intentaré rendir a mi mejor nivel, adaptándome a lo que ellos quieren.

P: Desde su última aparición con España ha sufrido lesiones y recaídas, ¿cómo superó los momentos duros que ningún futbolista quiere vivir?

R: Intento dejarlo atrás, ahora llevo tiempo que me encuentro bien físicamente. Me apoyé en mi mujer, en mis hijas, en mi familia, en mis padres y mi hermano, en toda la gente cercana que me quiere y que sufre conmigo el día a día cuando estoy en situaciones complicadas. Han estado en mis momentos de bajón y me apoyé en ellos para poder salir adelante.

P: Dolería mucho ver cómo se perdía citas importantes tras ganarse un espacio en la selección.

R: Dolía mucho pero ya no sólo porque me perdía convocatorias de la selección, también me perdía entrenamientos, partidos en mi club y quieras o no lo que me gusta es ayudar, competir, estar dentro del grupo. No hacerlo mentalmente te dejaba debilitado pero es algo que intento dejar atrás. Las lesiones siempre existen en el mundo del fútbol pero espero que no sean tan recurrentes como los últimos años. Toco madera para que siga bien físicamente.

P: ¿Le ha fortalecido mentalmente para regresar a la mejor versión de sí mismo?

R: Mentalmente es un proceso que he pasado y que me ha ayudado a ser más fuerte, a afrontar las cosas de una manera diferente a la primera vez o cuando me pasó siendo más joven. Al final, el conocimiento de esas lesiones a uno le hace tener experiencia. Ya no lo quiero recordar, ya pasó y me centro en el día a día.

P: También querrá borrar, aunque tiene pinta de solucionarse en la recta final, la temporada del Villarreal. Un equipo que viene de pelear por títulos europeos y se ha visto en una dinámica muy negativa.

R: Está siendo una temporada en la que el objetivo principal era estar peleando por Europa, ahora parece que nos podemos reenganchar, pero desde principio no se dio como queríamos, con cambios de entrenadores. En invierno tuvieron que venir chicos para ayudarnos y reforzar el nivel de la plantilla. Son temporadas que empiezan torcidas, luego cuesta más remontar esas situaciones, pero ahora mismo me quedaría con que el equipo está compitiendo a un gran nivel. Llevamos meses siendo reconocibles y no paramos de crecer. Contento por como estamos actualmente.

P: Esa mejoría le devuelve a la selección. Estuvo en la primera lista de Luis de la Fuente, se cayó por lesión, y ya no volvió.

R: Con mucha alegría y felicidad, la verdad que esa lesión la primera vez que el míster me llamó, me fastidió mucho porque tenía muchas ganas de venir, pero doy gracias por la confianza que me han dado. Me hacen sentir uno más y quiero ayudar al máximo a la selección.

P: Con 31 años hasta se sentirá ya mayor en el vestuario de la selección con chicos como Cubarsí de 16 años o Yamal de 17 años.

R: Sí (risas), hay chicos muy jóvenes que te dejan impresionado por lo que ves aquí y lo que hacen en sus clubes. Es un nivel muy alto el que tenemos en la selección, una buena mezcla de jugadores con experiencia y otros que llevan relativamente poco. Es bueno y da muchas variantes al míster.

P: Imagino que Gerard a esa edad no pensaba en jugar con la absoluta.

R: A esa edad yo estaba en el juvenil del Badalona, no me imaginaba donde estoy a día de hoy. Que hayan roto esas barreras tan pronto significa que tienen ese nivel para estar en la selección española. Para nosotros es un privilegio tenerlos aquí y disfrutar de su nivel. Que den lo mejor para España.

P: Desde su último partido con España se ha conquistado la Nations League que nos devuelve al ramillete de candidatas a la Eurocopa. ¿Se siente dentro?

R: Siempre veo a España candidata a hacerlo bien y a poder ganar. Hay un grupo de selecciones muy fuertes y España está dentro de ese grupo, pero en el fútbol hoy en día cada partido cuesta ganarlo, tanto equipos como selecciones compiten mucho mejor. Pongo a España en el grupo de selecciones fuertes.

P: ¿Sus dos grandes retos de final de temporada son meter al Villarreal en Europa y ganarse el puesto a la Eurocopa?

R: En eso trabajamos, en estar a gran nivel con mi club. Ojalá poder llegar a clasificarnos para Europa, sería muy bueno para nosotros porque el año no ha sido desde principio el mejor. Sería una manera muy buena de acabar la temporada con el club y si significara poder estar en la lista de la Eurocopa, ojalá. Me centro en el día a día, en disfrutar y empaparme de todo lo que quieren de mí en la selección. EFE

