El Tribunal Electoral de El Salvador entrega las credenciales a los 60 diputados electos

San Salvador, 20 mar (EFE).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador entregó este miércoles las credenciales a los 60 diputados electos en las elecciones del pasado 4 de febrero, en el que el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), del presidente Nayib Bukele, obtuvo la mayoría.

"Reiteramos nuestro reconocimiento al pueblo salvadoreño que concurrió a votar, con toda normalidad, a las urnas físicas en el territorio nacional, a las urnas electrónicas en el extranjero, y a través de Internet alrededor del mundo", dijo la magistrada presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez.

El TSE entregó los documentos a quienes serán los 60 diputados propietarios y 60 suplentes para la legislatura 2024-2027.

El ente electoral oficializó, tras el escrutinio definitivo, que El partido oficialista NI logró 54 diputados de 60 en la Asamblea Legislativa, lo que le da la mayoría en este órgano.

Los partidos aliados de NI en el Congreso, el Partido de Concertación Nacional (PNC) y el Demócrata Cristiano (PDC) obtuvieron 2 y 1 escaño, respectivamente.

El bloque de oposición estará formado por 2 parlamentarios de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y uno de Vamos (centroderecha).

La exguerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que actualmente tiene 4 diputados, no logró ningún escaño, por lo que por primera en su historia desde la firma de los Acuerdos de Paz (1992) no tendrá representación en dicho órgano, pero no desaparece como partido político.

El partido de extrema derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), con el que Bukele alcanzó la Presidencia en 2019 y que posee actualmente 5 parlamentarios, y el centro derechista Nuestro Tiempo (NT), ahora con una representación, no obtuvieron ningún parlamentario.

Estas elecciones legislativas se vieron marcadas por la ruptura del silencio electoral de Bukele, quien en una conferencia pidió el voto para su partido.

También marcó el proceso la disminución del número de diputados de 84 a 60 a través de una reforma aprobada de última hora por los partidos oficialistas en el Congreso y el cambio de fórmula para asignar los escaños, lo que buscaba que NI mantuviera la mayoría de diputados, según analistas.

Los resultados de los comicios del 4 de febrero se oficializaron el 20 de febrero, tras un polémico e inusual escrutinio final, que se realizó entre múltiples denuncias de irregularidades.

Los partidos de oposición denunciaron la intervención de agentes de la Policía Nacional, supuestas amenazas de detención a los vigilantes de estas formaciones por grabar irregularidades, restricciones a la prensa, papeletas sin los característicos dobleces y señaladas con marcadores distintos al oficial. EFE

