El Senado de Chile cambia su directiva y elige presidente al opositor José García Ruminot

Santiago de Chile, 19 mar (EFE).- El Senado de Chile cambió su directiva este martes y nombró como su nuevo presidente al parlamentario militante de la derechista Renovación Nacional (RN) José García Ruminot, resultado que se dio tras el quiebre del pacto alcanzado en 2022 entre diversos partidos del oficialismo y la oposición donde en este año correspondía la testera a un senador de Partido por la Democracia (PPD).

Se trata de un inesperado giro político al interior de la Cámara Alta y, según interpretan algunas fuerzas con representación en el Congreso, de la configuración de nuevas alianzas en el espacio legislador.

José García Ruminot llegó a la presidencia del Senado con 27 de los 50 votos, mientras que el senador Pedro Araya (PPD), postulante al cargo, solo contó con 22.

Los votos clave que inclinaron la balanza en favor García Ruminot fueron los de los senadores Ximena Rincón y Matías Walker del Partido Demócrata -este último nombrado vicepresidente del Senado-, alineando sus preferencias con el resto de la oposición institucional junto a Chile Vamos y el ultraderechista Partido Republicano.

"Hoy día aquí estamos frente a un portonazo político", dijo la timonel del Partido Socialista (PS) y senadora, Paulina Vodanovic, haciendo referencia a una recurrente forma de asalto en el país.

"Cuando me hablan de emboscada, sí, hay una emboscada. Cuando hablan de excusas, sí, hay excusas. Y yo pido perdón a Araya, porque yo no me siento contento con lo que estamos viviendo acá. Si hablamos de honrar, pero por favor con este espectáculo que estamos dando aquí ya no nos queda honra, y por eso estamos en esta situación, por dos personas que no se quieren, esa es la verdad, no seamos hipócritas", reconoció el senador de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira.

El quiebre del acuerdo administrativo es un hito político en el país, en tanto se había respetado ininterrumpidamente desde el retorno de la democracia en 1990.

Ruminot, oriundo de la ciudad de Temuco ubicada en la zona sur del país, es un parlamentario de larga trayectoria, presente en el Poder Legislativo chileno desde 1990, siendo primero diputado por la región de La Araucanía durante tres periodos y posteriormente electo senador por la misma región desde el año 2001.

Reconocido con un perfil bajo, ha estado presente en debates y negociaciones en la Comisión de Hacienda del Senado.