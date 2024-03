El presidente polaco advierte de que Rusia podría alcanzar en 2026 el potencial militar para atacar a la OTAN

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha alertado este martes de que, según informes de la Inteligencia danesa, Rusia podría alcanzar entre 2026 y 2027 el potencial militar necesario para atacar territorio de la Alianza Atlántica. "Las campanas de alarma están sonando", ha manifestado el mandatario polaco, que durante una entrevista para la cadena estadounidense CNBC ha recalcado que aumentar el gasto en materia de defensa se ha tornado en una cuestión de "sentido común". "Tenemos dos o tres años en los que podemos aumentar nuestros esfuerzos, almacenar municiones y producir armas para maximizar la seguridad europea, prepararnos y asegurarnos de que no ocurra una invasión", ha añadido Duda. Así las cosas, el mandatario polaco ha señalado que las potencias aliadas deben implementar estas medidas para crear un "elemento de disuasión" que garantice que no serán atacados y así "no tener que involucrarse en una guerra". "Ninguno de nosotros quiere la guerra", ha dicho. El presidente Duda ha encabezado en las últimas semanas los llamamientos internacionales para redoblar el suministro de armas y municiones a las Fuerzas Armadas de Ucrania, que desde comienzos de año se han enfrentado a escasez de material y han perdido posiciones en el frente oriental. Asimismo, Polonia ha instado a elevar el gasto en Defensa y, de hecho, ha predicado con el ejemplo al aumentar el suyo hasta un cuatro por ciento respecto al PIB nacional en 2023, superando incluso a Estados Unidos. La guerra en Ucrania, iniciada a finales de febrero de 2022, avanza sin solución de continuidad mientras otros países vecinos de Rusia han reforzado sus medidas de seguridad en la frontera y abogan por un mayor gasto en Defensa en aras de protegerse de una posible invasión.