El presidente del Real Avilés subraya que su club "está totalmente limpio de cualquier tema ilegal"

El presidente del Real Avilés Industrial CF, Diego Baeza, ha reiterado este miércoles durante una rueda de prensa que ni él ni la entidad que preside están siendo investigados en la operación 'Jaque Mate' de la Guardia Civil. "Este club está totalmente limpio de cualquier tema ilegal", ha insistido Baeza. "Mi gabinete jurídico me ha dicho que esté muy tranquilo porque no hay nada ni contra el club ni contra mí", ha apostillado. Baeza ha salido al paso así de las informaciones relativas a la investigación de la Guardia Civil sobre si Carlos Cortés 'El Charly', detenido en la operación 'Jaque Mate', pudo utilizar la estructura empresarial del Real Avilés para blanquear dinero procedente del narcotráfico. En la rueda de prensa, Baeza ha dicho estar "sorprendido" por las informaciones al respecto y ha dicho que su relación con 'El Charly' fueron las relativas a hacerse con el equipo, dado que era su anterior gestor y tenía que llegar a un acuerdo con él. Baeza ha explicado que terminó de pagar para hacerse con el equipo en septiembre de 2023. "Duele mucho, sobre todo cuando ponen en duda le trabajo hecho", ha señalado el actual presidente del equipo, que ha insistido en que sus cuentas están auditadas y que a él nadie le está investigando. Sobre 'El Charly' ha dicho que no le conoció hasta que le ofrecieron el equipo, a finales de 2019, porque era el gestor del Avilés. Ha añadido que no pagaba ni a los jugadores, ni el agua ni la luz. Dice que su relación fue la de pagarle "hasta el último euro" tanto a 'El Charly' como al propietario del equipo, José María Tejero. Según Diego Baeza, aún se está hoy "tragando" derivaciones de responsabildidades de pagos a la Seguridad Social que son previos a su llegada. "Hoy están llegando aún deudas de lo anterior", ha comentado. "Yo lo que vine es a salvar el club, porque es lo que hice; pagar y sigo pagando hoy", ha insistido, rechazando cualquier actividad ilegal. "Está todo documentado", ha afirmado. "Doy la cara para evitar cualquier comentario o suscripacia que podamos tener. Ya quiero que se quede aquí zanjado", ha dicho, añadiendo que el juez tendrá que hacer lo que tenga que hacer con el anterior gestor. "Pero el club no tiene nada que ver", ha subrayado. Preguntado por las reuniones que mantuvo con Carlos Cortés, Baeza ha dicho que es "lo normal" ante una negociación que tuvo lugar para hacerse con el equipo. "Era él el que tenía el contrato", ha recordado, explicando que fue una relación contractual para pagarle lo que le correspondía. COMUNICADO DEL REAL AVILÉS El Real Avilés Industrial CF SAD ya emitió a primera hora de la tarde un comunicado oficial en el que limita los contactos entre el club, el presidente Diego Baeza y Carlos Cortés 'El Charly' a una única opción de compra de aproximadamente 80.000 euros, que desvincula completamente del presunto blanqueo de capitales. El comunicado recuerda a aficionados y abonados que ni el club ni su actual presidente, Diego Baeza, están investigados en la operación 'Jaque Mate'. La entidad enmarca el contacto en una situación que "llega heredada por el anterior propietario del Club, José María Tejero, el cual alcanzó un acuerdo en el año 2019 con Norte Proyectos Deportivos Mallorquines SL, empresa que se encargó de la gestión del Club hasta la llegada de Diego Baeza y el grupo Dibago Consulting SL en el 2020. El club emitió el comunicado después de que se conociera que la Guardia Civil investiga si Carlos Cortés 'El Charly', detenido en la operación Jaque Mate, pudo utilizar la estructura empresarial del Real Avilés Club de Fútbol para blanquear dinero procedente del narcotráfico. Así lo plasma el atestado del Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga (EDOA), al que ha tenido acceso Europa Press.