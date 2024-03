El presidente de Senegal dice que "no lamenta" la decisión de aplazar las elecciones

El presidente de Senegal, Macky Sall, ha afirmado este miércoles que "no lamenta" la decisión de aplazar las elecciones presidenciales, previstas inicialmente para el 25 de febrero y que finalmente tendrán lugar este domingo, y ha resaltado que "todas" sus acciones han sido adoptadas "en el marco de la ley", en medio de la crisis política en la que se encuentra sumido el país desde hace varios años. "No tengo que presentar disculpas, no he hecho nada malo", ha dicho el presidente senegalés en una entrevista concedida a la cadena de televisión británica BBC. "Hablo como presidente de la República. Todas las acciones que he tomado han tenido lugar en el marco de la ley y las regulaciones", ha señalado. Sall ha reseñado además que la decisión de aplazar la votación no fue adoptada de forma unilateral, sino que derivó de una decisión del Parlamento relativa a la creación de una comisión de investigación sobre la decisión del Consejo Constitucional de excluir la candidatura de Karim Wade, hijo del expresidente Abdoulaye Wade. La creación de esta comisión llevó aparejada una posterior decisión para aplazar los comicios hasta el mes de diciembre debido a la imposibilidad de realizar la investigación y concluir en plazo si Wade debía ser reintegrado en las listas de candidatos, si bien el Tribunal Supremo falló que los comicios debían celebrarse antes del final del mandato de Sall, el 2 de abril. El mandatario, que no se presentará a la reelección tras cumplir sus dos mandatos constitucionales, había asegurado previamente que, al margen de la duración de la crisis y el posible vacío en la Presidencia, no iba a continuar en el cargo a partir de esa fecha, en medio de las denuncias opositoras sobre un presunto plan del presidente para seguir en el puesto. Las elecciones se celebrarán además una semana después de que las autoridades liberaran al principal líder opositor, Ousmane Sonko, junto al candidato a la presidencia de su partido, Bassirou Diomaye Faye, tras una amnistía anunciada por Sall como parte de un proceso de diálogo nacional para limar asperezas y solventar la grave crisis política.