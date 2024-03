El Ministerio extenderá a Madrid y México el Año Estellés, el poeta "universal que se hizo pueblo"

El Ministerio de Cultura se une a la celebración del centenario del nacimiento de Vicent Andrés Estellés (Burjassot, 1924-València, 1993), "un poeta "universal que se hizo pueblo". En la agenda de actos, que se desarrollarán en colaboración con ayuntamientos y entidades culturales, figuran recitales poéticos, mesas redondas, un club de lectura y acciones de difusión más allá de la Comunitat Valenciana, en lugares como Madrid y Ciudad de México. Así lo ha dado a conocer el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que este miércoles ha presentado el programa en el Octubre Centre de Cultura Contemporània de València acompañado por la hija del poeta y presidenta honorífica de la Plataforma Cent d'Estellés, Carmina Andrés. Urtasun ha confiado en que, "a pesar de las circunstancias y todos los impedimentos, podamos estar a la altura" y que el Año Estellés, no solo sea una forma de memoria, sino también una manera de "hacer oír la voz" de un autor "que nos sigue interpelando de una forma muy actual". El ministro ha loado la figura "capital" de Estellés, "uno de los grandes poetas en lengua valenciana, a la altura de la gran tradición inaugurada por Ausiàs March", pero también "un patrimonio de toda España". Y ha recalcado que si alguna cosa consiguió el autor de 'Assumiràs la veu d'un poble' fue, precisamente, "hacerse pueblo: formar parte de la cultura de nuestro presente, lo que hace que todo el mundo lo sienta un poco suyo". Al ministro se le ha preguntado por el hecho de que PP y Vox --los partidos que integran el Consell-- rechazan en Les Corts Valencianes una propuesta de Compromís para declarar el 2024 como Año Estellés. Al respecto, ha considerado que se trata de un centenario "que debería haber sido celebrado por todos" y quien ha decidido no hacerlo "lo tiene que explicar él". "Yo eso lo tengo claro y por eso estoy aquí celebrándolo", ha sentenciado. "Vicent Andrés Estellés es un patrimonio de todos y todas las valencianas, pero también lo es de todo el conjunto de España. Por tanto, era mi obligación hacerlo. A partir de aquí, si hay otras administraciones que han decidido no hacerlo, son ellas las que han de dar las explicaciones", ha abundado. En la misma línea, ha subrayado que "la obligación de toda administración es poner en valor su gran patrimonio cultural, sus grandes artistas y la vigencia de sus grandes artistas". PALABRAS DE FELIPE VI Por su parte, Carmina Andrés se ha mostrado muy emocionada durante la comparecencia y, cuando se le ha pedido una valoración del hecho de que el Rey Felipe VI citara versos de su padre en la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Investigación, ha aseverado que para ella esas declaraciones del monarca son "muy importantes". "Ya está, no tengo más que añadir. Estoy encantada de tener mi país, no una comunidad porque la comunidad ya tengo de vecinos y mi país es el País Valencià", ha apostillado. El programa de actos previstos por el Ministerio de Cultura comenzará este jueves, Día de la Poesía, con una lectura de poemas en redes sociales tanto de Estellés, como de otros poetas cuyas vidas y obras también se celebran este año como Joan Salvat-Papasseit, Vicente Aleixandre y Rafael Alberti. El 27 de marzo, fecha en la que se cumplen 31 años del fallecimiento del poeta valenciano, tendrá lugar la mesa redonda 'Estellés por dentro y por fuera' en la Biblioteca del Ateneo de Madrid. La actividad, que será difundida en streaming, contará con la participación de los escritores Paco Cerdà y Puri Mascarell, el músico y biógrafo Pau Alabajos, y los poetas Àngels Gregori, Raquel Lanseros y Mario Obrero. Además, en colaboración con el Ayuntamiento de Oliva, el Ministerio de Cultura llevará a cabo entre los días 12 y 13 de abril el festival 'Poefesta' y un recital en torno a Estellés, comisariado por Àngels Gregori, en el que participan Miren Agur Meabe, Manuel Forcano, Jaume Pérez Montaner, Yolanda Castaño, Berta Piñán, Marc Granell y Mario Obrero, así como un concierto a cargo de Martirio, Premio Nacional de Músicas Actuales 2016. Y junto al Ayuntamiento de Gandía, se realizará el 7 de junio un recital poético dedicado al autor en todas las lenguas del Estado a cargo de mujeres (Leire Bilbao, Àngels Gregori, Yolanda Castaño, Marta Mori y Rocío Acebal), seguido de un concierto de Borja Penalba. CAJA DE LAS LETRAS DEL CERVANTES En el segundo semestre del año, las actividades continuarán el 4 de septiembre con el depósito del legado del poeta, por parte de su familia, en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Y, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), de la que España es País Invitado de Honor, el Ministerio de Cultura y la Associació d'Editorials del País Valencià (AEPV) han programado en diciembre un recital y un concierto a cargo de Pau Alabajos. Con el objetivo de fomentar la lectura de la obra del homenajeado, el Ministerio apoyará la creación del Club de Lectura Vicent Andrés Estellés en la Biblioteca Pública Municipal de l'Alfàs del Pi (Alicante). La promoción y difusión en el exterior de la obra de Estellés será otro de los propósitos de la colaboración del Ministerio de Cultura en el Cent d'Estellés. Por ello, dará a conocer las diferentes ediciones de su obra en otras lenguas, como es el caso de 'L'hotel París' en inglés y alemán, o de su antología poética en castellano; impulsará actos en ferias internacionales del libro y en universidades en el extranjero; y promoverá monográficos en publicaciones especializadas en literatura y programas culturales de televisión en colaboración con RTVE.