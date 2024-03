El líder socialista de Portugal espera que Montenegro presente "una solución de gobierno estable"

El líder del Partido Socialista (PS) de Portugal, Pedro Nuno, ha afirmado este martes que espera que el candidato de Alianza Democrática (AD), el conservador Luis Montenegro, entregue al presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, "una solución de gobierno estable", subrayando que su formación se encargará de liderar la oposición. "Lo que se espera que es el líder de la coalición presente mañana una solución de gobierno estable. El país necesita un gobierno fuerte y estable, así como una oposición estable, fuerte y sólida. Eso seremos", ha declarado tras terminar la audiencia con Rebelo de Sousa en el Palacio de Belén. Nuno ha indicado que no espera "ningún cambio profundo" del recuento de los votos enviados desde el extranjero en las elecciones parlamentarias, que dejaron una diferencia provisional de dos escaños entre la coalición conservadora encabezada por el Partido Social Demócrata (PSD) y el PS, actualmente en el poder. "Por eso llegamos a esta audiencia con el presidente sin una solución de gobierno respaldada por una mayoría. El dato más relevante es que el país necesita un gobierno estable y el PS no tiene mayoría para plantearlo", ha incidido. Asimismo, ha el líder socialista recordado que, tras reconocer su derrota, Montenegro pronunció un discurso en el que se presentó "no solo como ganador, sino con la expectativa de ser nominado para formar un gobierno". "El líder del PSD y potencial primer ministro debe pedir las condiciones de gobernanza necesarias que el país necesita", ha manifestado. Si bien la alianza conservadora, encabezada por Montenegro, fue la más votada en las elecciones legislativas del 10 de marzo, ninguna de las formaciones ha conseguido la mayoría absoluta en la Asamblea, por lo que está previsto un gobierno en minoría salvo que AD acabe por pactar con el partido ultraderechista Chega, que logró un apoyo sin precedentes.