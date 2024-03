El impacto de DART cambió la órbita y forma del asteroide Dimorphos

Tras el impacto de la misión DART de la NASA, un estudio dirigido por el JPL ha demostrado que la forma de su objetivo, el asteroide Dimorphos, ha cambiado y su órbita se ha reducido. Cuando DART (Double Asteroid Redirection Test) se estrelló deliberadamente contra un asteroide de 170 metros de ancho el 26 de septiembre de 2022, dejó su huella en más de un sentido. La demostración demostró que un impactador cinético podría desviar un asteroide peligroso en caso de que alguno estuviera en curso de colisión con la Tierra. Ahora, un nuevo estudio publicado en Planetary Science Journal muestra que el impacto cambió no sólo el movimiento del asteroide, sino también su forma. El objetivo de DART, el asteroide Dimorphos, orbita alrededor de un asteroide cercano a la Tierra más grande llamado Didymos. Antes del impacto, Dimorphos tenía una forma de "esferoide achatado" aproximadamente simétrica, como una bola aplastada que es más ancha que alta. Con una órbita circular bien definida a una distancia de aproximadamente 1.189 metros de Didymos, Dimorphos tardó 11 horas y 55 minutos en completar un circuito alrededor de Didymos. "Cuando DART impactó, las cosas se pusieron muy interesantes", dijo en un comunicado Shantanu Naidu, ingeniero de navegación del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, quien dirigió el estudio. "La órbita de Dimorphos ya no es circular: su período orbital" (el tiempo que lleva completar una sola órbita) "es ahora 33 minutos y 15 segundos más corto. Y toda la forma del asteroide ha cambiado, de un objeto relativamente simétrico a un "elipsoide triaxial", algo más parecido a una sandía oblonga". El equipo de Naidu utilizó tres fuentes de datos en sus modelos informáticos para deducir qué le había sucedido al asteroide después del impacto. La primera fuente estaba a bordo de DART: la nave espacial capturó imágenes a medida que se acercaba al asteroide y las envió de regreso a la Tierra a través de la Red de Espacio Profundo (DSN) de la NASA. Estas imágenes proporcionaron mediciones de cerca de la brecha entre Didymos y Dimorphos y al mismo tiempo midieron las dimensiones de ambos asteroides justo antes del impacto. La segunda fuente de datos fue el radar del sistema solar Goldstone del DSN (Deep Space Network) de la NASA que hizo rebotar ondas de radio en ambos asteroides para medir con precisión la posición y la velocidad de Dimorphos en relación con Didymos después del impacto. Las observaciones de radar ayudaron rápidamente a concluir que el efecto de DART sobre el asteroide superó con creces las expectativas mínimas. La tercera y más importante fuente de datos: telescopios terrestres de todo el mundo que midieron la "curva de luz" de ambos asteroides, o cómo la luz del sol reflejada en las superficies de los asteroides cambió con el tiempo. Al comparar las curvas de luz antes y después del impacto, los investigadores pudieron aprender cómo DART alteró el movimiento de Dimorphos. A medida que Dimorphos orbita, pasa periódicamente por delante y luego por detrás de Didymos. En estos llamados "eventos mutuos", un asteroide puede proyectar una sombra sobre el otro o bloquear nuestra visión desde la Tierra. En cualquier caso, los telescopios registrarán una atenuación temporal (una caída en la curva de luz). "Utilizamos la sincronización de esta serie precisa de caídas de la curva de luz para deducir la forma de la órbita y, como nuestros modelos eran tan sensibles, también pudimos determinar la forma del asteroide", dijo Steve Chesley, investigador científico senior en JPL y coautor del estudio. El equipo descubrió que la órbita de Dimorphos ahora es ligeramente alargada o excéntrica. "Antes del impacto", continuó Chesley, "los tiempos de los eventos ocurrían regularmente, mostrando una órbita circular. Después del impacto, hubo diferencias de tiempo muy leves, lo que demuestra que algo estaba torcido. Nunca esperábamos obtener este tipo de precisión". Los modelos son tan precisos que incluso muestran que Dimorphos se balancea hacia adelante y hacia atrás mientras orbita Didymos, dijo Naidu. Los modelos del equipo también calcularon cómo evolucionó el período orbital de Dimorphos. Inmediatamente después del impacto, DART redujo la distancia promedio entre los dos asteroides, acortando el período orbital de Dimorphos en 32 minutos y 42 segundos, a 11 horas, 22 minutos y 37 segundos. Durante las semanas siguientes, el período orbital del asteroide continuó acortándose a medida que Dimorphos perdía más material rocoso en el espacio, estableciéndose finalmente en 11 horas, 22 minutos y 3 segundos por órbita: 33 minutos y 15 segundos menos que antes del impacto. Este cálculo tiene una precisión de 1,5 segundos, dijo Naidu. Dimorphos tiene ahora una distancia orbital media de Didymos de unos 1.152 metros, unos 37 metros más cerca que antes del impacto. "Los resultados de este estudio concuerdan con otros que se están publicando", dijo Tom Statler, científico principal de cuerpos pequeños del sistema solar en la sede de la NASA en Washington. "Ver a grupos separados analizar los datos y llegar de forma independiente a las mismas conclusiones es un sello distintivo de un resultado científico sólido. DART no sólo nos muestra el camino hacia una tecnología de desviación de asteroides, sino que también revela una nueva comprensión fundamental de qué son los asteroides y cómo se comportan". Estos resultados y observaciones de los escombros que quedaron después del impacto indican que Dimorphos es ahora un "montón de escombros", similar al asteroide Bennu.