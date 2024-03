El Congreso responde al conflicto institucional: "El Senado podrá decir misa y nosotros podremos escucharla o no"

El vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha querido dejar claro que la Cámara Baja no tiene obligación de atender al conflicto institucional que pretende plantear el Senado por la ley de Amnistía: "El Senado podrá decir Misa, y nosotros podremos escucharla o no". El PP, que controla el Senado con mayoría absoluta, ha anunciado que llevará una iniciativa al Pleno de la Cámara Alta exigiendo al Congreso que retire la Ley de Amnistía y, si no se atendiera el requerimiento, plantearán un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. En los pasillos del Congreso, el vicepresidente socialista de la Cámara Baja ha sido preguntado por ese requerimiento de Senado y ha contestado marcando distancias: "El Senado podrá decir misa y nosotros podremos escucharla o no". Gómez de Celis no ha querido adelantar cuál será la respuesta del Congreso, remitiéndose a la iniciativa que presente el PP en la Cámara Alta y a su aprobación: "Ya veremos", se ha limitado a decir. A diferencia del Senado, en la Cámara Baja la mayoría de la Mesa la tienen PSOE y Sumar.