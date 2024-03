Egipto, República Dominicana y un equipo de Asia, rivales de la selección española masculina en París

La selección española de fútbol masculino jugará ante Egipto, República Dominicana y un combinado asiático aún sin definir en la fase de grupos de los próximos Juegos Olímpicos de París, mientras que la selección femenina quedó encuadrada con Japón, Brasil y un combinado africano, según deparó este miércoles el sorteo celebrado por la FIFA en el edificio Le Pulse de la capital francesa. Durante una gala presentada por el periodista Fabien Lévêque, hubo discurso de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y también invitados como Hervé Renard, Thierry Henry, Arsène Wenger, Loïc Rémy y Louisa Necib. Jaime Yarza, director de Torneos de la FIFA, y Dame Sarai Bareman, directora general de Fútbol Femenino de la FIFA, certificaron el proceso. Para el sorteo de los grupos masculinos ejercieron como manos inocentes el exfutbolista argentino Javier Saviola y la exatleta francesa Marie-José Perec. Así, España debutará en el C frente a una de las tres selecciones que se clasifiquen a través de la Copa Asiática Sub-23 (AFC), prevista para jugarse principios de mayo, y más adelante se medirá contra Egipto y ante República Dominicana. Por otra parte, la futbolista canadiense Stephanie Labbé y el exfutbolista marfileño Didier Drogba ejercieron como manos inocentes para el sorteo de los grupos femeninos. De este modo, las pupilas de Montse Tomé debutarán en el C frente a Japón y luego jugarán contra Brasil y ante un vencedor de las últimas eliminatorias en África (CAF). --SORTEO DEL TORNEO MASCULINO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS. Grupo A: Francia, Estados Unidos, Cupo 4 de AFC o Guinea, Nueva Zelanda. Grupo B: Argentina, Marruecos, Cupo 3 de AFC, Ucrania. Grupo C: Cupo 2 de AFC, ESPAÑA, Egipto, República Dominicana. Grupo D: Cupo 1 de AFC, Paraguay, Mali, Israel. --SORTEO DEL TORNEO FEMENINO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS. Grupo A: Francia, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda. Grupo B: Estados Unidos, Cupo 2 de CAF, Alemania, Australia. Grupo C: ESPAÑA, Japón, Cupo 1 de CAF, Brasil.