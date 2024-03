Crónica del Fenerbahçe - Barça, 88-74

El Barça falló en su intento de remontada (88-74) ante el Fenerbahçe este miércoles en la jornada 30 de la Euroliga, una derrota que pareció sin remedio en un pésimo primer tiempo pero que estuvo cerca de evitar con un 16-32 en el tercer cuarto, dejando un triunfo en el Ulker Sports And Event Hall que aprieta el 'Top 6'. La visita a Estambul tenía el morbo de ver a los catalanes contra el que fue su entrenador los tres últimos años, un Sarunas Jasikevicius que no se fue contento de la Ciudad Condal. El Fenerbahçe, equipo más en forma de la máxima competición continental, cogió una renta de más de 20 puntos, pero tuvo que sufrir hasta retomar el mando al inicio del último cuarto. El equipo culé cayó con todo en la trampa de su exentrenador, un 'Saras' que se encargó con éxito de trasladar su motivación por el partido a sus jugadores. El Fenerbahçe barrió al Barça en la primera mitad, muy superior en el rebote y, en verdad, en todo. Los de Roger Grimau tuvieron opción de librarse de la maraña turca, porque tuvieron tiros liberados como para recortar distancias, pero el bloqueo de un partido que se escapaba frustró el acierto visitante. No metió ni una de las fáciles y, para el resto, el Fenerbahçe se encargó de apretar de lo lindo. Los locales anotaron por fuera, castigando con el triple en el segundo cuarto, y mandaron por dentro, en especial con Johnathan Motley. Así, la renta creció y creció para los de Jasikevicius, con Guduric, Wilbekin y Biberovic, mientras el Barça era incapaz de levantarse (43-19). Kalinic se conectó por momentos, pero cometió la tercera falta, y fue Brizuela quien dio fe. El internacional español metió dos triples seguidos, pero los de Grimau necesitaban mucho más de sus habituales puntales, además de defensa. El equipo azulgrana buscó algo de revolución sobre el parqué en la reanudación y Brizuela se mantuvo al frente. El Barça conectó también a Nicolás Laprovittola y a un Willy Hernangómez que bailó por momentos a Motley, pero no lo logró con Ricky Rubio, Jan Vesley o Jabari Parker. Los árbitros se sumaron a la mochila visitante, como en una falta del argentino y la técnica a Grimau por la protesta. Con todo, 'Lapro' anotó dos triples seguidos y en el inicio del último cuarto el partido quedó en un pañuelo (62-59). Ahí volvió la revisión de los árbitros, esta vez para pillar a Kalinic en una falta antideportiva y empezó a escaparse el encuentro a los catalanes. Wilbekin se entonó de nuevo, aunque el MVP terminó siendo Hayes-Davis, y despertó el triple de los turcos, para dejar muy corta la remontada azulgrana. El Fenerbahçe aprovechó la rendición del rival para volver a agrandar la renta y apretar un 'Top 6' donde la segunda plaza del Barça, muy acechada por cuatro equipos entre ellos los de 'Saras', no está ni mucho menos asegurada. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: FENERBAHÇE, 88 - BARÇA, 74. (46-25, al descanso). --EQUIPOS. FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Calathes (13), Dorsey (4), Pierre (3), Hayes-Davis (12) y Motley (9) --quinteto inicial--; Sanli (2), Wilbekin (18), Noua (2), Papagiannis (-), Biberovic (12), Guduric (13). BARÇA: Satoransky (9), Laprovittola (11), Kalinic (5), Parker (4) y Vesely (4) --quinteto inicial--; Da Silva (2), Brizuela (18), Rubio (8), Hernangómez (9), Abrines (4), Jokubaitis (-), Nnaji (-). --PARCIALES: 23-11, 23-14, 16-32, 26-17. --ÁRBITROS: Boltauzer, Bissang y Kardum. Eliminado por faltas Laprovittola. --PABELLÓN: Ulker Sports And Event Hall.