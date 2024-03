Carvajal: "Cuando económicamente no estás en una buena situación tienes que sacar gente de abajo"

El internacional español y defensa del Real Madrid Dani Carvajal ha asegurado que la cantidad de canteranos de la primera plantilla del FC Barcelona se debe a que cuando "económicamente no estás en una buena situación" tienes que "sacar gente de abajo", y ha calificado de "gravísimo" la situación que sufrió Vinícius en El Sadar, donde escuchó cánticos vejatorios. "La grandísima explicación que tiene es cómo está económicamente cada club. Al final, cuando económicamente no estás en una buena situación, tienes que sacar gente de abajo, es algo lógico", señaló en una entrevista a El Partidazo de COPE preguntado por los casos de jugadores como Lamine Yamal o Pau Cubarsí. "En el Madrid se te pone a tiro Jude -Bellingham-, que es de los mejores del mundo y lo tienes que fichar. Igual el fichaje de Jude le cierra la puerta, por ejemplo, a Sergio Arribas, que este año ha ido a la Almería. Pero el Real Madrid es el club que más jugadores de Primera División saca. Ahí está un poco la diferencia, en el nivel de exigencia de Real Madrid y también en la situación económica de cada club", añadió. Además, considera que la llegada de futbolistas como el francés Kylian Mbappé a LaLiga EA Sports es beneficioso para todos. "Es un grandísimo jugador. Yo creo que sería bueno para LaLiga y para nuestro fútbol sería bueno. Si los grandes jugadores vienen a nuestra Liga, si es a nuestro equipo, mucho mejor. Pero como ha venido Lewandowski a Barcelona, que es un jugador 'top'. Eso hace que nuestra Liga crezca, que nuestro fútbol sea mejor y eso nos conviene a todos", subrayó. El lateral de Leganés también valoró la decisión de su compañero Brahim de jugar con la selección marroquí. "Ha decidido jugar con la selección marroquí. Le deseo la mayor de las suertes, y seguro que lo va a hacer muy bien allí. Yo no soy quién para decirle nada, él sabe lo que significa defender a España, pero también sabe la competencia que tiene aquí y el nivel de los jugadores que hay en esta selección, que es muy alto", manifestó. "ES GRAVÍSIMO LO QUE LE ESTABAN CANTANDO A VINÍCIUS" En otro orden de cosas, Carvajal relató cómo vivió lo sucedido con Vinícius en El Sadar. "Era una jugada a balón parado, un córner, y estaban gritando, y le dije al árbitro que escuchase lo que estaban diciendo. Es gravísimo lo que estaban cantando, sobre todo en ese fondo. Lo que es una pena es que haya gente que ensucie nuestro fútbol con esos cánticos, discriminando. Creo que no deberían volver a pisar un estadio", expresó. "No sé cuál es el protocolo para frenar esa situación, pero pongamos todos los medios posibles para que no ocurra", continuó. También explicó que es "complicado" que el brasileño no entre en el juego de sus rivales. "Los rivales intentan sacarle de quicio y es un chico joven. Es uno de los mejores jugadores del mundo, es un ejemplo para todos los niños y ojalá que este partido contra el racismo ante Brasil sirva de ejemplo", afirmó. "Cuando sabes que un jugador puede reaccionar de manera negativa igual le puedes sacar del partido. Lo puedo llegar a entender, pero bueno, para eso están los árbitros, para que no ocurra", prosiguió. Respecto a su situación deportiva, el madridista se mostró muy feliz. "Estoy en uno de mis mejores momentos. Para revertir situaciones complicadas hay que trabajar, poner el foco en tu pasión. También se basa mucho en la confianza, eso hace que las cosas salgan bien", resaltó. Su contrato, en cambio, acaba en 2025. "De momento no hemos firmado nada, tampoco nos hemos sentado a hablar, pero conmigo es realmente fácil. No creo que haya ningún problema. Ojalá me quieran renovar. El primero que quiero ampliar mi contrato con el club soy yo, que estoy encantadísimo", expuso. Por último, Carvajal espera poder disfrutar este verano de su primer campeonato continental. "Si entro en la lista de este verano sería mi primera Eurocopa, mi primera fase final. Ojalá pueda estar ahí y ganarla. Dos Mundiales sí que los he podido disfrutar, pero, entre unas cosas y otras, no he podido disfrutar de la fase final de una Euro", indicó. Sin embargo, cree que el torneo "está complicado". "Hhay rivales de mucho nivel, con jugadores espectaculares, pero creo que tenemos un grupo fantástico y que somos una de las candidatas", dijo, antes de hablar de las principales favoritas. "Francia viene de ser finalista en el Mundial, Inglaterra tiene un grandísimo equipo, Portugal, Italia también ha ganado la última Eurocopa, Holanda tiene un gran equipo... A este nivel, los partidos se determinan por detalles; si esos detalles conseguimos controlarlos lo máximo posible, igual puede caer", finalizó.