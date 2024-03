Carmen Lomana sentencia al novio de Ágatha Ruiz de la Prada al enterarse de que la ha llamado "bocachanclas"

A pesar de que tanto Carmen Lomana como Ágatha Ruiz de la Prada han intentado zanjar en más de una ocasión la guerra mediática que tienen desde hace más de un año, y ambas han asegurado que no quieren saber nada de la otra, su enemistad sigue al rojo vivo. Hace una semana, durante el Festival de Cine de Málaga, la diseñadora tachaba a su archienemiga de "pesada" y su novio, José Manuel Díaz Patón, iba un paso más allá y dejándose guiar por su espontaneidad llamaba a la socialité "bocachanclas". Un descalificativo al que no ha tardado en reaccionar Carmen, que este lunes ha recibido un premio de la revista Fearless por ser una mujer "sin miedo" y se ha quedado alucinada al enterarse de cómo la ha llamado la pareja de Ágatha, al que no ha dudado en sentenciar: "Bueno por favor, de ese señor no quiero hablar, ni me interesa ni le conozco casi. Y no, a mí no me nombres gente de ese calibre" ha afirmado molesta. Además, la tertuliana ha salido en defensa de Kate Middleton y ha asegurado que entiende perfectamente el hermetismo de la Casa Real británica sobre la salud de la Princesa de Gales.