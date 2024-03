Borrell no cree que UE pueda suplir a EEUU si corta ayuda a Ucrania y pide creatividad para financiar Defensa

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha reconocido este martes que la UE no podrá suplir a Estados Unidos si corta la ayuda militar a Ucrania, aunque ha insistido en que el bloque debe buscar formas "creativas" de financiación incluyendo la emisión de deuda. En una entrevista a un grupo de medios, entre ellos Europa Press, el jefe de la diplomacia europea ha explicado que el escenario en el que Washington disminuya el apoyo a Kiev dejaría en una situación "muy difícil" a Kiev en su lucha contra la ofensiva de Rusia. "Ciertamente es difícil pensar que podemos poner 50.000 millones más, que es el apoyo de Estados Unidos. No veo que haya capacidad de la UE de incrementar la ayuda a Ucrania con una cifra equivalente a la de Estados Unidos", ha afirmado. El Alto Representante ha insistido en que, de todos modos, esto sería posible si hubiera la "voluntad política" de redoblar el apoyo a Ucrania pero esto requeriría de ser "más creativos" y buscar "nuevos instrumentos de financiación" para dedicar al gasto en Defensa y a la producción militar. "Si tenemos el sentido de urgencia, queremos realmente actuar rápidamente y no podemos hacerlo con los recursos anuales, puedes anticiparlo, se llama deuda", ha opinando, poniendo como ejemplo la deuda común emitida por Europa durante la crisis del coronavirus, algo que en todo caso ha reconocido que "esta lejos de tener el consenso de los 27". Precisamente la cuestión de la emisión de deuda conjunta a nivel europeo para financiar el robustecimiento de los Ejércitos y la producción de armamento en Europa sobrevuela el debate después de que el propio presidente del Consejo, Charles Michel se haya abierto a esta posibilidad. "Todo es imposible hasta que alguien lo hace. El presidente del Consejo está empujando el debate y no es cuestión de si tiene razón o no, sino de mirar las cosas desde ese ángulo", ha explicado un alto cargo comunitario. Respecto a la situación en terreno de batalla, Borrell ha indicado que tiene la vista puesta en lo que pueda suceder en Ucrania los próximos seis meses, con el verano como un momento "crítico" pues se espera un recrudecimiento de las ofensivas rusas, cuyas líneas de batalla son de 20 kilómetros y difícil de penetrar para el Ejército ucraniano. Es por todo ello que ha indicado que para el verano "se definirá todo" cuando puedan entrar en juego los cazas F16 donados por países occidentales o Ucrania cuente con misiles de largo alcance. Rusia piensa que el tiempo juega de su lado y puede permitirse perder vidas y esperar a ver el resultado de las elecciones en Estados Unidos, ha explicado Borrell. "Para Rusia es suficiente no perder mientras que para Ucrania tiene que ganar", ha resumido, insistiendo en que Europa tiene que aumentar el apoyo a Kiev si quiere permitir que el país resista la invasión.