Bernal destaca el "impulso del Plan Andalucía Olímpica para el éxito del deporte andaluz"

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte y presidente de la Fundación Andalucía Olímpica, Arturo Bernal, ha encabezado este martes en Sevilla la entrega de diplomas del Plan Andalucía Olímpica 2023, el principal programa de apoyo al deporte olímpico y paralímpico en Andalucía, que en su 26ª edición ha integrado a 99 deportistas, 20 entrenadores y 29 clubes andaluces. El acto se ha celebrado en el Teatro de la Fundación Cajasol y ha contado, además, con la presencia del secretario general para el Deporte, José María Arrabal; las directoras generales de Sistemas y Valores del Deporte, María de Nova, y de Eventos e Instalaciones Deportivas, Isabel Sánchez; así como representantes de las empresas patronas de la Fundación --Fundación Cruzcampo, Fundación Cajasol, Coca-Cola EuropacificPartners y ONCE-- y socios institucionales, junto a federaciones deportivas andaluzas olímpicas y paralímpicas. Bernal ha señalado que "desde hace más de 25 años, el Plan Andalucía Olímpica incentiva a deportistas, entrenadores, entrenadoras y clubes andaluces que con sus resultados están llevando nuestro deporte a lo más alto", acompañándolos "desde edades tempranas hasta su eclosión e incorporación a los equipos olímpicos y paralímpicos". El consejero ha apuntado que "el Plan Andalucía Olímpica nació con la vocación de apoyar un camino largo: el de participar en unos Juegos Olímpicos. Desde la niñez, cualquier deportista ha soñado con ir a los Juegos, un sueño que requiere años de esfuerzo y sacrificios para conciliar los estudios o el trabajo con esa aspiración". "Quienes recibís este diploma sois el mejor ejemplo del éxito de este programa, que para este ciclo olímpico que culmina en París 2024 ha superado el millón de euros y los 450 deportistas y entidades", según ha detallado. En ese sentido, Bernal ha informado de que a las puertas de su celebración, "31 deportistas andaluces han aportado plazas olímpicas al equipo español, con todavía muchas posibilidades abiertas a cuatro meses de la inauguración de los Juegos". Andalucía Olímpica, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, ha incluido en su programa a 74 hombres (55 deportistas y 19 entrenadores), 45 mujeres (44 deportistas y 1 entrenadora) y 29 entidades --con adscripción a 27 federaciones deportivas andaluzas--, que se distribuyen en seis categorías de premios, denominadas PAO, Sub PAO, Future, Proyecta, Técnico y Club. De los 99 deportistas seleccionados, 14 conforman el máximo nivel, el Premio PAO 'Consejería de Turismo, Cultura y Deporte', dotado con una cuantía máxima de 5.000 euros en virtud de sus resultados en campeonatos del mundo y de Europa absolutos en 2022. En el Premio Sub PAO 'Fundación Cruzcampo', dotado con cuantías de hasta 4.000 euros en virtud de sus resultados internacionales con el equipo nacional absoluto, están incluidos 32 deportistas. En lo que respecta a los premios Future 'Fundación Cajasol', los 14 mejores júniors del año 2022 han sido premiados en el nivel 1, con una dotación de hasta 3.500 euros, mientras que 16 deportistas están en el nivel 2, con una cuantía máxima de 3.000 euros. Por último, 23 deportistas han sido encuadrados en los premios Proyecta 'Coca-Cola EuropacificPartners', de hasta 2.000 euros, enfocados a las dos categorías de edad inferiores a la júnior. Asimismo, han recibido los premios Técnico 'ONCE' un total de 20 entrenadores. Los premios Club han ido destinados a 29 clubes/secciones deportivas, en reconocimiento a la labor realizada en la detección, el desarrollo y la evolución de los deportistas incluidos en el Plan, percibiendo cantidades que oscilan entre los 400 y 1.000 euros, en el caso de los entrenadores, y entre los 300 y 4.020 para los clubes, en función del número de deportistas premiados tutelados bajo su estructura. Por federaciones andaluzas, la de atletismo, con 17 premios, y la de remo, con 16, son las que aglutinan las mayores cifras, siendo la distribución total la siguiente: atletismo (17), bádminton (11), baile deportivo (1), balonmano (2), boxeo (10), ciclismo (1), deportes de invierno (3), deportes de montaña (6), deportes de personas con discapacidad física (2), deportes para personas con discapacidad intelectual (1), deportes para personas con parálisis cerebral (4), esgrima (1), gimnasia (1), golf (3), halterofilia (7), hípica (8), lucha (8), natación (11), piragüismo (8), remo (16), taekwondo (7), tenis (1), tenis de mesa (3), tiro con arco (1), triatlón (6), vela (6) y voleibol (3). Por su parte, la distribución provincial de los premios del Plan Andalucía Olímpica 2022 es la siguiente: Almería (8), Cádiz (13), Córdoba (9), Granada (22), Huelva (13), Jaén (8), Málaga (16) y Sevilla (59), teniendo en cuenta la provincia de nacimiento o de residencia y la provincia donde radican las entidades. El presupuesto global del Plan Andalucía Olímpica 2023 se ha nutrido de la aportación de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, los patrocinios de Fundación Cruzcampo, Fundación Cajasol, Coca-Cola EuropacificPartners y ONCE, y las contribuciones de sus socios institucionales (Diputación de Granada, Diputación de Jaén, Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de Dos Hermanas) y ayuntamientos colaboradores (La Rinconada y Torredelcampo). Asimismo, la Fundación cuenta con el apoyo, como fundador, del Comité Olímpico Español y del Comité Paralímpico Español. Además, en su comisión técnica, está representada la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas. Con esta edición, el Plan Andalucía Olímpica suma 26 años de existencia y eleva su cifra global de premios concedidos desde 1998 a los 4.899, con una inversión en deporte de rendimiento que ya supera los 11 millones de euros. Todo ello ha posibilitado que el deporte andaluz alcanzara en Tokio 2020 el récord histórico de participación olímpica, con 39 deportistas, y que el Plan Andalucía Olímpica se haya convertido en la cantera continua de nuevos talentos deportivos, estando garantizado el relevo de campeones como Fátima Gálvez, Alfonso Cabello, Carolina Marín, Marina Alabau, Carmen Herrera, David Valero, Regino Hernández, Blanca Manchón, Álvaro Valera o José Manuel Ruiz, quienes comenzaron sus carreras deportivas siendo beneficiarios del Plan Andalucía Olímpica.