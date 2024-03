Begoña García Vaquero nos confiesa cómo es Nicolás de Dinamarca

Hace poco conocíamos que Nicolás de Dinamarca, hijo del Rey Federico de Dinamarca, ha estado recientemente en España disfrutando de un plan de caza en la finca Las Majadillas, propiedad de la familia Trapote... y aunque de este viaje no han trascendido apenas detalles, hemos hablado con Begoña García Vaquero y nos ha confesado cómo fue. La mujer de Pedro Trapote nos contaba nos cuenta que el joven es un chico "guapísimo, maravilloso, encantador" y nos ha asegurado que "no hay ninguna diferencia con el resto de la gente" que estuvo invitada, por lo que su estancia fue igual que la del resto. Con total naturalidad, la mujer del empresario nos comentaba que Nicolás "es estupendo y se comporta fenomenal", por lo que entendemos que disfrutó de unos días compartiendo esta afición con demás personalidades. En cuanto a si tiene conocimiento de que Federico de Dinamarca haya estado en España y nos ha comentado que no, a pesar de las últimas informaciones que se han publicado acerca de algunos viajes que habría estado haciendo en los últimos meses. Por último, también le preguntábamos por el estado en el que se encuentra Genoveva Casanova y, sin querer entrar en muchos detalles, nos contestaba que "creo que está bien".