Temas del día de EFE Internacional del 19 de marzo de 2024 (16.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - El Ejército de Israel intensifica la ofensiva contra Hamás tras el asalto el lunes al Hospital Shifa, mientras el Gobierno de Netanyahu insiste en que sólo la presión militar liberará a los rehenes. (Texto) (Foto) (Vídeo).

Jerusalén - El primer ministro Benjamín Netanyahu está llevando al límite la sólida relación entre Israel y EEUU, donde la administración de Joe Biden ha intensificado sus críticas por el alto número de víctimas civiles en la guerra en la Franja de Gaza y considera una "línea roja" la anunciada ofensiva en Rafah, en lo que el líder israelí no está dispuesto a ceder. Por Sara Gómez Armas (texto) (Enviado)

El Cairo - El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, se mostró este martes optimista de que se pueda lograr un acuerdo de alto el fuego en Gaza en las negociaciones en Doha, pero dice que "aún es pronto" para anunciar cualquier éxito. (Texto) (Enviado)

HAITÍ CRISIS

Puerto Príncipe - La violencia en Haití tiene como gran víctima a la población: los haitianos, además de estar expuestos a morir o ser heridos, no pueden moverse libremente, acudir a centros médicos, ir a la escuela o acceder a servicios básicos, además de correr el riesgo de tener que huir de sus casas y convertirse en desplazados internos. (Texto)

EEUU ELECCIONES

Washington- En plena ofensiva por el codiciado voto hispano, el presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, dará este martes mítines de campaña en los estados clave de Nevada y Arizona, donde en las elecciones de 2020 ya logró imponerse al exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021). (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

BRASIL BOLSONARO

São Paulo - La Policía Federal de Brasil presentó cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro por fraude en el certificado de vacunación contra la covid-19, mientras ultima la investigación por el intento de golpe de Estado para anular las elecciones de 2022 y mantenerse en el poder. (Texto) (Audio) (Vídeo)(Enviado)

CUBA CRISIS

La Habana - En medio de la oscuridad de su casa, Catalina, de 35 años, cuenta los problemas de su día a día, los de millones de cubanos en un país sumido en una grave crisis que ha originado protestas en varias provincias: "No hay pan, no hay leche. No tenemos corriente. Los niños no van al colegio porque no desayunan, y cuando van, caminan hasta tres kilómetros porque no hay transporte". (Texto) (foto) (video)(Enviado)

UCRANIA GUERRA

Berlín - Los ministros de Defensa de una cincuentena de países occidentales mantienen una nueva reunión en la base aérea estadounidense de Ramstein, en Alemania, para abordar su apoyo a Ucrania en un momento en que este país está a la defensiva y acusa una grave escasez de munición. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

Tiflis - El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, realiza una visita a Armenia, en el marco de una gira por el Cáucaso sur. (Texto) (Foto) (Vídeo).(Enviado)

Berlín - El canciller alemán, Olaf Scholz, y la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, intervienen en la conferencia "Europe 2024" sobre la guerra en Ucrania y la defensa europea. (Texto).(Foto) (Vídeo)(Enviado)

Kiev - El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, celebra una sesión informativa con medios de comunicación extranjeros. (Texto) (Audio)(Enviado)

CRISIS CLIMÁTICA

Ginebra.- La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó este martes en su informe sobre el clima de 2023 que ése fue el año más cálido en los 174 años en que se tienen registros, causando unos efectos que han convertido el cambio climático en "el desafío esencial de la humanidad". (Texto)(Foto) (Vídeo) (infografía) (Enviado)

ARGENTINA MILEI

Buenos Aires - El presidente de Argentina, el libertario Javier Milei, cumple cien días de su llegada a la jefatura de Estado, tras ganar la segunda vuelta de las elecciones generales en el país suramericano el pasado 19 de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PAPA FRANCISCO

Ciudad del Vaticano - El papa Francisco se confiesa en su primera autobiografía, "Vida. Mi historia a través de la Historia", con recuerdos que van desde el golpe de Estado en Argentina o la caída del Muro de Berlín hasta su elección como pontífice en 2013 o la reciente pandemia de coronavirus. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)(Enviado)

MOISÉS NAÍM

Miami (EEUU) - El escritor y periodista venezolano Moisés Naím repasa en un entrevista con EFE los tiempos convulsos de polarización política y crispación social que vivimos, fenómenos que analiza en su último libro, 'Lo que nos está pasando' (2024). (Texto) (Foto) (Vídeo)(Enviado)

AGENDA INFORMATIVA

Lisboa - PORTUGAL GOBIERNO - El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se reúne con el líder del Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, como parte de la ronda de consultas con los partidos para la formación del futuro Gobierno tras las elecciones del 10 de marzo. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo).

Tegucigalpa.- HONDURAS D.HUMANOS.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presenta su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Honduras durante 2023. (Texto) (Foto) (Vídeo).

Atenas.- POLÍTICA CUMBRE.- Atenas acoge la 11ª edición de la Cumbre Mujeres Líderes Políticas (Women Political Leaders Summit) a la que acudirán líderes políticas mundiales de diferentes países.

13:30h.- Washington.- EEUU ESPACIO.- La NASA invita a los medios a conocer a los astronautas Frank Rubio, Stephen Bowen, Woody Hoburg y Sultan Alneyadi, que hablarán de su reciente misión a bordo de la Estación Espacial Internacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR UE.- El comisario de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Virginijus Sinkevicius, inicia este miércoles una visita a Ecuador a fin de promover la cooperación en temas de sostenibilidad ambiental, protección de bosques y de áreas marinas. (Texto)

19:00h.- Quito.- ECUADOR PARLAMENTO.- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador vota una resolución de respaldo contra la fiscal general, Diana Salazar, criticada por el correísmo, la mayor fuerza en el hemiciclo, que en meses anteriores ha buscado impulsar su destitución. Asamblea Nacional (Texto)

18:15h.- Washington.- EEUU ELECCIONES.- El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, dará este martes mítines de campaña en los estados clave de Nevada y Arizona. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE CORRUPCIÓN.- Se celebra la audiencia de formalización (imputación formal) contra el director de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Sergio Muñoz, por presuntamente haber filtrado información confidencial en distintos casos de corrupción en curso. (Texto).

21:00h.- Quito.- ECUADOR SIP.- Una delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se reúne con el presidente Daniel Noboa, que firmará las declaraciones de Chapultepec y de Salta, con las que se compromete a garantizar las libertades de prensa y expresión en su país. Palacio de Carondelet (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- CARACAS.- VENEZUELA ELECCIONES.- Jóvenes que respaldan a la líder opositora María Corina Machado, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, declaran sobre el proceso de inscripción de votantes que arrancó esta semana. (Texto)

