Real Madrid y FC Barcelona disputarán un Clásico en pretemporada en Nueva Jersey (Estados Unidos)

El Real Madrid y el FC Barcelona volverán a enfrentarse un año más durante su pretemporada veraniega en los Estados Unidos, esta vez en Nueva Jersey, donde se verán las caras el próximo 3 de agosto dentro de su ya tradicional participación en el Soccer Champions Tour donde tendrán dos amistosos más. Madridistas y blaugranas han convertido el periodo estival en un lugar para medir fuerzas, proyectos y novedades antes de comenzar la campaña y repetirán este enfrentamiento por tercera campaña consecutiva, y cuarta vez en suelo estadounidense. La primera vez fue en el año 2017, en Miami, con victoria por 3-2 de los blaugranas, y luego hubo que esperar cinco años más, en 2022, para ver el segundo, también con victoria 'culer' por 1-0 en Las Vegas. El año pasado, en Dallas, triplete de triunfos del Barça al imponerse de forma clara por 3-0. Ahora, los dos equipos se verán las caras el 3 de agosto en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, casa de lo New York Giants y los New York Jets de la NFL y escenario de la final del próximo Mundial de 2026, con capacidad para 82.500 espectadores. Para ambos será su segundo partido en la edición 2024 del Soccer Champions Tour que para el Real Madrid arrancará el 31 de julio en el Soldier Field de Chicago ante el Milan italiano , al que ya se midió el año pasado con triunfo por 3-2, y cerrará ante el Chelsea inglés el 6 de agosto en el Bank of America Stadium de Charlotte. El 14 veces campeón de Europa advirtió que estos tres partidos no contarán con la presencia de aquellos jugadores que disputen las semifinales y la final de la Eurocopa o de la Copa América. Por su parte, el FC Barcelona elige este año la costa Este para estos partidos de pretemporada en suelo estadounidense que iniciará el 31 de julio en el Camping World Stadium de Orlando frente al Manchester City inglés que actualmente dirige su exentrenador y exjugador Pep Guardiola. Tras el Clásico, se enfrentará el 6 de agosto también al Milan, al que ya ganó en 2023 por 1-0, en el M&T Bank Stadium de Baltimore.