Previa del Brann - Barça Femení

El Barça Femení se enfrenta este miércoles al Brann noruego en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina (21:00), en una eliminatoria en que las blaugranas, vigentes campeonas de la competición, son favoritas pero recelan de unas noruegas que llegan crecidas, eufóricas y sin nada que perder. No quiere sustos el Barça en Bergen. Esa es la premisa. Las de Jonatan Giráldez son superiores sobre el papel pero deben demostrarlo en un césped artificial, algo a lo que no están acostumbradas llegadas a este nivel, con frío y ante un Brann que tiene buenas jugadoras. El Asane Arena quiere emboscar al Barça pero las 'culers', que defienden título y está ya curadas de espanto, saben qué deben hacer; la mejor defensa es un buen ataque. Las noruegas, en su segunda campaña en la 'Champions', tienen ilusión y vienen de hacer una gran fase de grupos. Pero, el Barça, lidera casi cada apartado estadístico. Las blaugranas aspiran a llegar a su cuarta final consecutiva y no caen en una eliminatoria a doble partido desde la temporada 2017/18, en semifinales ante el Lyon. Y, esta temporada, casi firmaron una fase de grupos inmaculada, de no ser por el empate (4-4) ante el Benfica, en la última jornada y ya sin nada en juego. El único enfrentamiento anterior del Barcelona con un equipo noruego se produjo también en la última ocasión en la que un conjunto de Toppserien alcanzó los cuartos de final, un 4-0 global contra el LSK Kvinner, en cuyo equipo figuraba Ingrid Engen, ahora en las filas blaugranas. Engen, como Caroline Graham Hansen, visitan su país como grandes estrellas del panorama actual. El entrenador del Brann, Martin Ho, aseguró en la previa que ésta es una oportunidad para sus jugadoras de ir a jugar "contra las mejores jugadoras del mundo". "En mi opinión, posiblemente el Barça es el mejor equipo del fútbol mundial, y lo ha sido durante los últimos tres o cuatro años bajo la dirección de Giráldez", se sinceró. El Brann es uno de los tres clubes que participarán por primera vez en los cuartos de final de la UEFA Women's Champions League, junto con el Ajax y el Benfica. En su fase de grupos sorprendió en positivo, siendo segundas a un solo punto del Lyon, ocho veces campeón, en el Grupo B. Y solo perdieron un duelo, ante las galas. Cuentan con Signe Gaupset como bandera. A sus 18 años, la incipiente estrella dio la asistencia en el primer gol del Brann en esta 'Champions'. Y marcó el gol del empate en el tiempo añadido en la remontada de dos goles contra el Lyon en Bergen, el 21 de diciembre. Pero el Barça Femení tiene más potencial y calidad en sus filas, además de experiencia. Estos son los décimos cuartos de final que juegan las 'culers', novenos de forma consecutiva. El balance en cuartos de final es de 6 victorias por 3 derrotas, incluid el pase ante ante el LSK Kvinner, rival doméstico del Brann, en la campaña 2018/19. AVISO DE GIRÁLDEZ El entrenador del Barça Femení, Jonatan Giráldez, aseguró antes del choque que prevé un "partido complicado". "Son unos cuartos, jugamos en un campo de césped artificial y allí hará frío. Y será complicado porque juegan en casa y su afición tiene ganas, están motivadas. Hicieron una gran fase de grupos, encajaron muy pocos goles, ganaron todos los partidos menos contra el Lyon y rascaron un empate", avisó el técnico blaugrana en la previa. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. BRANN: Mikalsen; Stenevik, Ostenstad, Tynnilä; Kvamme, Haugland, Kielland, Lund; Engesik, Gaupset; y Crummer. BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Bronze, Irene Paredes, Engen, Ona Batlle; Walsh, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí; Graham Hansen, Brugts y Salma Paralluelo. --ÁRBITRA: Alina Pesu (RUM). --ESTADIO: Asane Arena. --HORA: 21:00/DAZN.