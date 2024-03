Podemos desdeña el informe de los letrados del Senado contra la amnistía y recalca que su criterio no es vinculante

El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha restado importancia al informe de los letrados del Senado contra la Ley de Amnistía, al remarcar que no es vinculante, y contraponer que ninguna "ofensiva" conservadora frenará que el Congreso saque adelante la normativa. Así lo ha indicado en rueda de prensa en el Congreso al ser cuestionado por el documento de los letrados de la Cámara Alta, que estipula que la amnistía es inconstitucional e implica una "reforma encubierta de la Constitución", aunque la Mesa del Senado con mayoría del PP, decidirá tramitarla. Sánchez Serna ha destacado que la Ley de Amnistía es "muy importante" porque permite traer de nuevo el conflicto en Cataluña al ámbito político y que ya esperaban una "ofensiva sin precedentes por parte de un Poder Judicial que lleva más de cinco años secuestrado por el PP". "No le damos mucha más importancia a ese informe de los letrados del Senado. Esto ya pasó en enero cuando letrados del Congreso cuestionaron la constitucionalidad de una parte de la amnistía y no supone una sorpresa que los letrados del Senado vayan en la misma línea", ha ahondado el diputado morado en el Grupo Mixto. Asimismo, ha reafirmado que una parte del aparato del Estado tiene "tendencias conservadoras" pero eso "no frenará a la norma", pues al final la norma la decide este Congreso, la sede de la soberanía popular, y se sacará adelante desde la "mayoría democrática" en la cámara.