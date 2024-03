Panamá acusa a Nicaragua de intromisión en sus asuntos internos al proteger a Martinelli en su Embajada

El Ministerio de Exteriores de Panamá ha acusado al Gobierno de Nicaragua de intromisión en sus asuntos internos al proteger al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), condenado por blanqueo de capitales y acusado de sobornos, en la Embajada ubicada en Ciudad de Panamá. Las autoridades panameñas han expresado "su más enérgica protesta" por la "actitud permisiva del Gobierno nicaragüense" en la legación, "contraviniendo de manera abierta y desafiante el desarrollo de la función diplomática en el país receptor". Así, han rechazado que "al amparo de una supuesta protección", Martinelli "utiliza" la Embajada "con fines político-partidistas, con el silencio de sus autoridades, lo cual, para los efectos, es una abierta intromisión en los asuntos internos panameños por parte del Gobierno de Nicaragua". "Dicho lo anterior, el Ministerio de Exteriores de Panamá exige al (...) de Nicaragua, observar la obligación internacional del Gobierno nicaragüense de asegurar que su sede diplomática en Panamá preserve las funciones establecidas por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas", reza la misiva enviada. TRASLADO MISIÓN DIPLOMÁTICA Además, la cartera diplomática panameña ha reiterado que no reconoce el traslado de la Embajada de Nicaragua a un edificio contiguo, por lo que ha entregado una nota formal de protesta "por la actitud permisiva del Gobierno nicaragüense en la sede de la Embajada de Nicaragua en Panamá, contraviniendo de manera abierta y desafiante el desarrollo de la función diplomática en el país receptor". La Embajada anunció a principios de mes su intención de iniciar funciones en la residencia contigua, y el Ministerio de Exteriores le señaló que no reconocía dicho traslado. La no aceptación de dicha solicitud también fue comunicada vía telefónica a la Cancillería nicaragüense. "Dicho lo anterior, el Ministerio de Exteriores no reconoce privilegios ni inmunidades diplomáticas en el inmueble, por lo cual en este no se puede realizar ninguna actividad en nombre del Gobierno nicaragüense", ha concluido, según un comunicado compartido a través de sus redes sociales. Martinelli se encuentra en la Embajada de Nicaragua a la espera de un salvoconducto de las autoridades panameñas para salir del país. El expresidente, que se presentaba como candidato presidencial para las próximas elecciones pero ha sido inhabilitado, denunció que el actual mandatario, Laurentino 'Nito' Cortizo, planea matarlo antes de los comicios del 5 de mayo próximo. El que fuera mandatario de Panamá entre 2009 y 2014 fue condenado a diez años y ocho meses de prisión por blanqueo de capitales a través de la compra de un grupo de medios de comunicación en el caso 'Business News'. También fue condenado a pagar una multa de 19,2 millones de dólares (17 millones de euros) y vio frustradas sus aspiraciones de volver a gobernar el país al ser inhabilitado en virtud de la Constitución.