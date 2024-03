Máximo Valverde da un consejo a Carmen Borrego en 'Supervivientes': "¿Qué pinta ahí? Que se venga o le va a dar algo"

Cari Antón estrena en Madrid su nueva obra de teatro, 'Y te lo querías perder', protagonizada por Cristina Goyanes y Eva Santamaría. Y como no podía ser de otro modo numerosos amigos y rostros conocidos han querido arroparla en su último proyecto, como Máximo Valverde. Un acto en el que el artista no ha dudado en disparar contra Isabel Pantoja, muy dolido porque la tonadillera deciese apartarle de su vida sin darle ningún tipo de explicación. "La amistad es la cosa más importante que hay en este mundo, no cuesta nada y mantener la amistad es muy bonito, lo que pasa es que hay algunas personas que la amistad no les da mucha importancia y lo digo concretamente por una amiga que yo tenía hace muchos años. Que era una gran amiga mía y que ahora prácticamente pues ni hablo con ella, ni ella conmigo ni nada. Me da mucha pena, y no solamente conmigo, sino que haya perdido tantos amigos" ha afirmado, destacando que no solo ha roto con sus amistades sino también con sus hijos: "Y eso ya es mucho más grace porque la familia es mucho más importante que la amistad". "Yo siempre la he defendido mucho, he procurado siempre estar a su lado en los momentos más difíciles. Y sin embargo, ahora no tengo ningún contacto con ella, pero yo siempre lo que te digo, que ella se lo pierde" asegura, reconociendo que si la cantante le llamase él estaría feliz de retomar su amistad. "A Maribel la he querido mucho, siempre siempre, y guardo buen recuerdo de ella" admite. Isabel se ha convertido en noticia recientemente por sus imágenes de paseo por Córdoba con su amiga Mariló de la Rubia. "Que tenga una amiga es la cosa más normal del mundo. Espero que le dure porque todas las amigas y amigos han ido desapareciendo de su vera. A ver si esta le dura" sentencia. Cambiando de tercio, Máximo tampoco ha dejado pasar la ocasión de pronunciarse sobre el paso de Carmen Borrego por 'Supervivientes'. Y su opinión sobre si aguantará mucho en el reality está clara: "No es precisamente el prototipo de una superviviente, sobre todo porque no es ninguna mujer joven, ¿eh? Es que yo no sé qué pinta ahí, precisamente ella, porque no es una persona que tenga las características para hacer un programa tan duro como es este. Físicamente no está preparada para eso. Que se venga cuanto antes, si no...Si no le va a dar algo" asegura. Sobre Ángel Cristo Jr. y sus ataques a Bárbara Rey, el actor tiene sentimientos encontrados ya que aunque conoce a la vedette hace muchísimos años, cree que algo tiene que haber para que su hijo se haya enfrentado así a ella. "Yo esa época no la he vivido pero lo que ha contado el chico es muy duro. Si es verdad, es muy duro para un niño joven como ese, pero si a la madre también la escuchas también tiene su razón. Y como uno no está metido dentro de ese núcleo familiar, pues es muy complicado para poder dar una opinión exacta, entonces mejor no decir nada" confiesa.