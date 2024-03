Martes, 19 de marzo de 2024 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 19 mar (EFE).-

.- Gaza.- El Ejército de Israel intensifica la ofensiva contra Hamás tras el asalto el lunes al Hospital Shifa, mientras el Gobierno de Netanyahu insiste en que sólo la presión militar liberará a los rehenes.(foto)(vídeo).- Tiflis (Armenia).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, realiza una visita a Armenia, en el marco de una gira por el Cáucaso sur.(foto)(vídeo).- Washington (EE.UU.).- En plena ofensiva por el codiciado voto hispano, el presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, dará este martes mítines de campaña en los estados clave de Nevada y Arizona, donde en las elecciones de 2020 ya logró imponerse al exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021).(foto)(vídeo)(audio).- Miami (EE.UU.).- Florida, el estado de residencia oficial de Donald Trump, celebra este martes una primarias sin trascendencia en medio la ya agresiva campaña nacional entre el expresidente republicano y el actual mandatario, el demócrata Joe Biden.(foto)(vídeo).- Varias ciudades (EE.UU).- Primarias del partido Republicano estadounidense y del Demócrata en Arizona, Luisana, Illinois, Kansas, Ohio y Florida de cara a las presidenciales de noviembre.(foto)(vídeo).- Buenos Aires (Argentina) - El presidente de Argentina, el libertario Javier Milei, cumple cien días de su llegada a la jefatura de Estado, tras ganar la segunda vuelta de las elecciones generales en el país suramericano el pasado 19 de noviembre.(foto)(vídeo).- Lisboa (Portugal).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se reúne con el líder del Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, como parte de la ronda de consultas con los partidos para la formación del futuro Gobierno tras las elecciones del 10 de marzo.(foto)(vídeo)(audio).- Manila (Filipinas).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visita Filipinas.(foto)(vídeo).- Tegucigalpa (Honduras).- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presenta su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Honduras durante 2023.(foto)(vídeo).- Ciudad de México.- El Gobierno mexicano difunde el informe sobre los homicidios en el primer bimestre del año, en el que se ha agudizado la violencia relacionada con la cita electoral del próximo 2 de junio con el asesinato de al menos diez candidatos, y de que más de veinte aspirantes hayan solicitado protección.(foto)(vídeo).- Bruselas (Bélgica).- El candidato principal de la Izquierda a las elecciones europeas, Walter Baier, se pronuncia en una entrevista acordada a la Redacción Europea de Agencias, entre las que se encuentra EFE, sobre la situación de la izquierda en España y la futura pertenencia de SUMAR al grupo parlamentario The Left en el Parlamento Europeo.(foto)(vídeo).- Hong Kong (China).- El Legislativo de Hong Kong revisa la polémica modificación del artículo 23 de su Ley Fundamental (la 'mini-Constitución' de la excolonia), que tipifica delitos contra la seguridad nacional como los de traición, insurrección o la incitación al motín. (foto)(vídeo)

.- La Habana (Cuba).- En medio de la oscuridad de su casa, Catalina, de 35, cuenta los problemas de su día a día, los de millones de cubanos en un país sumido en una grave crisis: "No hay pan, no hay leche. No tenemos corriente. Los niños no van al colegio porque no desayunan, y cuando van, caminan hasta tres kilómetros porque no hay transporte".(foto)(vídeo)

.- Ginebra (Suiza).- La Organización Meteorológica Mundial (OMM) publica su informe sobre el estado del clima en 2023, un año que estudios anteriores ya confirmaron como el más cálido en 174 años de mediciones.(foto)(vídeo).- Yakarta (Indonesia).- El ministro de Defensa y candidato presidencial Prabowo Subianto visita casas flotantes para personas pobres antes del anuncio del resultado oficial de las elecciones.(foto)(vídeo).- Bangalore (India).- Los habitantes de Bangalore siguen sufriendo una grave crisis de agua debido al agotamiento de las aguas subterráneas y a la desecación de los pozos.(foto)(vídeo).- Washington (EE.UU.).- La NASA invita a los medios a conocer a los astronautas Frank Rubio, Stephen Bowen, Woody Hoburg y Sultan Alneyadi, que hablarán de su reciente misión a bordo de la Estación Espacial Internacional.(foto)(vídeo).- Miami (EE.UU.).- El escritor y periodista venezolano Moisés Naím repasa en un entrevista con EFE los tiempos convulsos de polarización política y crispación social que vivimos, fenómenos que analiza en su último libro, 'Lo que nos está pasando' (2024).(foto)(vídeo).- Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco se confiesa en su primera autobiografía, "Vida. Mi historia a través de la Historia", con recuerdos que van desde el golpe de Estado en Argentina o la caída del Muro de Berlín hasta su elección como pontífice en 2013 o la reciente pandemia de coronavirus.(foto)(vídeo)(audio).- Ciudad de Panamá.- El festival literario Centroamérica Cuenta, fundado por el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quiere crear una "subsede" en Panamá, país al que consideran una "cuna" de escritores emergentes y que este año acogerá por primera vez este evento itinerante, el principal en la región, afirmó a EFE su directora, Claudia Neira.(foto)(vídeo).- Colombes (Francia).- Muy pocos estadios presumen de haber acogido pruebas de unos Juegos Olímpicos dos veces y con un siglo de intervalo. El Yves-du-Manoir, sede de la ceremonia de inauguración de los JJOO de 1924, entra en ese selecto club.(foto)(vídeo).- París (Francia).- El Louvre dedica una muestra a la restauración de "La Vierge du chancelier Rolin" de Jan van Eyck, que reunirá el mayor número de obras de este pintor flamenco jamás expuestas juntas en Francia.(foto)(vídeo).- Akabira (Japón).- "Un castillo de seis plantas, alzado a orillas de un estanque de la localidad de Akabira, en la norteña prefectura de Hokkaido, ha sido puesto a la venta por diez millones de yenes, unos 61.602 euros.(foto)(vídeo)

bbo/aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.