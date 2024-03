La tibieza de Salvini con Putin fuerza a sus socios de Gobierno a desmarcarse de visiones prorrusas

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el titular de Exteriores, Antonio Tajani, han salido al paso en las últimas horas para matizar la tibieza de su socio Matteo Salvini con respecto a las elecciones presidenciales rusas, después de que el líder de la Liga haya llegado a decir que "cuando un pueblo vota, tiene siempre razón". "En Rusia han votado, tomamos nota", declaró el ministro de Infraestructura y Transportes, en unas breves declaraciones el lunes en Milán en la que apuntó que "las elecciones siempre están bien, tanto cuando se gana como cuando se pierde", sin ningún atisbo de crítica a la forma en que se desarrolló todo el proceso electoral. Su propio partido difundió posteriormente una nota para afirmar que de las palabras de Salvini no podía extraerse "un juicio positivo o negativo del resultado". La postura oficial, según esta versión, consistiría en "tomar nota" y trabajar "por el fin de la guerra y el regreso de la paz", informa la agencia de noticias AdnKronos. Meloni ha matizado en una entrevista a la cadena RAI que "la posición del Gobierno es muy clara" y ha reivindicado la "cohesión" de la coalición, poniendo como ejemplo la "rapidez" con la que se han adoptado ciertas decisiones en política exterior, también en relación a la invasión rusa sobre Ucrania. También el jefe de la diplomacia italiana se ha expresado en los mismos términos en otra entrevista radiofónica. Tajani ha subrayado que el apoyo a Kiev es firme y, con respecto a las elecciones en Rusia, ha cuestionado entre otras cosas la celebración de la votación en zonas "ocupadas" de Ucrania. "El modelo democrático (de Rusia) no es el mismo que el de Italia y los países de la Unión Europea", ha añadido el responsable de Exteriores, que ha descrito a Rusia como "una democracia un tanto singular". Tajani también ha sugerido que no es Salvini quien marca las líneas de la política exterior italiana.