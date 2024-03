La Reina Letizia enamora con su último estreno, una chaqueta roja de tweed que es pura inspiración

Después de un fin de semana marcado por la felicidad del Rey Juan Carlos en su regreso a Sanxenxo, y en el que el Rey Felipe VI ha decidido poner tierra de por medio e irse a esquiar a Formigal con su grupo de amigos, la Reina Letizia vuelve al trabajo convertida en una inspiración fashion para la primavera que arrancará en apenas tres días. Su Majestad ha presidido este lunes el acto de entrega de las Ayudas económicas de la Acción Social de la Fundación Mutua Madrileña a 34 proyectos centrados en áreas como la discapacidad, la integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión, la lucha contra la violencia de género, la infancia con problemas de salud y/o exclusión, el apoyo a personas mayores y sin hogar y la cooperación al desarrollo desarrollados por diferentes ONG. Un evento en el que Doña Letizia ha protagonizado uno de sus estrenos más versátiles y favorecedores de lo que llevamos de año, en uno de sus colores fetiches que hacía mucho que no le veíamos. Aunque en los últimos tiempos el rosa y el verde han ganado terreno en su vestidor, la monarca no ha desterrado ni de lejos el rojo, un tono que le sienta especialmente bien y que además está de máxima tendencia esta temporada. Y la prenda con la que nos ha enamorado -y nos ha creado una necesidad para ser la 'envidia' de la oficina esta primavera- es una chaqueta de tweed con dos grandes bolsillos desflecados, botonadura frontal en dorado, cuello redondo y un significado muy especial. Tal y como adelanta la revista 'Semana', esta chaqueta ideal de estreno que a buen seguro le veremos a menudo, ha sido confeccionada por la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituta (APRAMP), a la que ya ha mostrado su apoyo incondicional en más de una ocasión luciendo algunos de sus diseños. Un elegante diseño de tweed en rojo pasión que Doña Letizia ha combinado con unos pantalones de corte recto en color negro y unos sling back de tacón sensato al tono, completando su aplaudido look con unos pendientes dorados en forma de lágrima, su inseparable anillo de Coreterno y un maquillaje natural de lo más juvenil, dando todo el protagonismo a sus labios, con un gloss efecto jugoso que nos encanta.