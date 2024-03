La Casa Blanca afirma que Israel mató la semana pasada "al número tres de Hamás"

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha afirmado este lunes que el Ejército de Israel mató la semana pasada en una operación militar a Marwan Issa, alto cargo de las Brigadas de Ezzeldín al Qassam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Israel ha hecho grandes avances contra Hamás. Han acabado con un gran número de batallones, matado a miles de milicianos, incluidos altos cargos. La semana pasada el 'número tres' de Hamás, Marwan Issa, murió en una operación israelí. El resto de líderes están escondidos, probablemente en lo más profundo de los túneles de Hamás. Y la justicia llegará también para ellos, que es lo que estamos ayudando a garantizar", ha declarado durante una rueda de prensa. Issa, el 'número dos' de Mohamed Deif, máximo responsable de las brigadas Al Qassam, ayudó a organizar los ataques de Hamás del 7 de octubre contra Israel que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes, según señalaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Entonces fue cuando el Ejército israelí lanzó en respuesta una cruenta contraofensiva que deja ya, según las autoridades del enclave, más de 31.700 muertos. Sullivan también ha reconocido que "al mismo tiempo, más civiles inocentes han muerto en este conflicto, en esta operación militar, que en todas las guerras en Gaza combinadas, incluidos miles de niños". "Una crisis humanitaria se ha extendido en Gaza. Y una anarquía reina en áreas que el Ejército israelí ha limpiado pero que no ha estabilizado", ha afirmado. Las declaraciones del asesor de Seguridad Nacional estadounidense han tenido lugar después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya hablado por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por primera vez en más de un mes, en el marco del incremento de las tensiones por la inminente ofensiva del Ejército israelí sobre Rafá, el último refugio de cientos de miles de palestinos en la Franja de Gaza. "(Biden) ha subrayado su profundo compromiso de garantizar la seguridad de Israel a largo plazo. Y ha afirmado, como hizo en el discurso del Estado de la Nación, que Israel tiene derecho a perseguir a Hamás, los autores de la peor masacre del pueblo judío desde el Holocausto", ha señalado Sullivan. Asimismo, ha indicado que "en repetidas ocasiones" Biden ha señalado que "la continuación de las operaciones militares debe estar conectada con un final estratégico claro", por eso ha necesitado una estrategia coherente y sostenible para que eso suceda". "En lugar de hacer una pausa para reevaluar dónde están las cosas en la campaña y qué ajustes se necesitan para lograr el éxito a largo plazo, en lugar de centrarse en estabilizar las áreas de Gaza que Israel ha despejado para que Hamás no se regenere y retome el territorio, el Gobierno está hablando ahora de lanzar una importante operación militar en Rafá", ha criticado. En este sentido, Biden ha planteado a Netanyahu sus preocupaciones por la perspectiva de que lleve a cabo las operaciones en Rafá. "Más de un millón de personas se han refugiado (en dicha ciudad). No tienen otro lugar al que ir. Las otras ciudades importantes de Gaza han quedado en gran parte destruidas", ha señalado. "Israel no nos ha presentado a nosotros ni al mundo un plan sobre cómo o dónde trasladarían de manera segura a esos civiles, y mucho menos alimentarlos y albergarlos y garantizarles el acceso a cosas básicas como el saneamiento", ha subrayado. EQUIPO INTERINSTITUCIONAL El mandatario estadounidense ha pedido a Netanyahu que envíe un equipo interinstitucional de alto nivel compuesto por funcionarios militares, de Inteligencia y humanitarios a Washington en los próximos días "para escuchar las preocupaciones de Estados Unidos sobre la actual planificación de Israel en Rafá y diseñar un enfoque alternativo, así como asegurar la frontera entre Egipto y Gaza sin una invasión terrestre importante". "El primer ministro ha acordado el envío de un equipo. Obviamente, tiene su propio punto de vista sobre una operación en Rafá, pero ha estado de acuerdo en que enviaría un equipo a Washington para tener esta discusión y este compromiso. Y esperamos con interés esos debates", ha anunciado Sullivan. Ambos mandatarios han acordado mantenerse en "estrecho contacto" en los próximos días, mientras que sus equipos están en contacto diario sobre "cada elemento de esta crisis, así como sobre las otras amenazas que Israel enfrenta en toda la región, y las amenazas compartidas que enfrentan Estados Unidos, Israel y otros socios de cara a Irán y sus fuerzas aliadas en Oriente Próximo".