José Ortega Cano siembra la duda sobre el embarazo de Michu

Un mes después de que Michu haya anunciado que está embarazada de José Fernando, la familia del hijo de Rocío Jurado sigue sin pronunciarse sobre la noticia cuando la gaditana, teóricamente, ya está en su cuarto mes de gestación y ha pasado el tiempo prudencial que muchos futuros papás esperan para gritar a los cuatro vientos que esperan un bebé. A pesar de lo relajado y dicharachero que se ha mostrado José Ortega Cano en sus últimas apariciones, es nombrarle a la exnovia de su hijo y su rostro cambia radicalmente. Y aunque podría ser por las durísimas declaraciones que Michu ha hecho sobre José Fernando -después de que una revista publicase unas imágenes besando a otra mujer- las especulaciones acerca de que el torero no acaba de creerse que vaya a volver a ser abuelo no han dejado de crecer. Tras enterarse por la prensa de que en septiembre llegará un nuevo miembro a su familia, el exmarido de Ana María Aldón se muestra de lo más escéptico con la noticia, dejando entrever que todavía no lo tiene demasiado claro y, es innegable, sembrando la duda sobre Michu, con la que actualmente no tiene ningún tipo de contacto desde que rompió con José Fernando. "Vamos a ver, no lo sé, no le puedo decir nada. Poco a poco" ha zanjado incómodo cuando le hemos dado la enhorabuena por su futuro nieto, dejando en el aire si está feliz por el hecho de volver a convertirse en abuelo a pesar de las circunstancias.