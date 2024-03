Helena Resano comparte la mejor de las noticias... vuelve a casa tras su ingreso hospitalario

Buenas noticias para la periodista Helena Resano, tras unos días de angustia y preocupación por su estado de salud. Ingresada en el hospital debido a una parálisis de cintura hacia abajo de la que no sabía la causa, Helena ha vuelto a recurrir a su cuenta de Instagram para tranquilizar a sus seguidores. "Me voy a casa. Con todo un plan por delante para recuperarme al 100%. Me toca parar. Recuperarme bien. Y coger fuerzas para ser la de siempre. Y tomar nota mental de esto. De todo. Del cariño de la gente. Estoy abrumada por todos vuestros mensajes.Tengo miles sin responder. Llamadas de teléfono sin devolver. Toca también tomar nota del aviso del cuerpo. Te he oído" ha escrito la periodista en su cuenta de Instagram consciente de la importancia de la salud y de saber escuchar cada señal que el cuerpo te lanza. Como no podía ser de otra forma, Helena también aprovechaba este post para dar las gracias a todas esas personas que la han ayudado y apoyado en estos días tan complicados en los que la vida se para en seco. "GRACIAS enormes a todos los que me han cuidado estos días. A los médicos, sanitarios, celadores*se acercaban a mi habitación para preguntar cómo iba. Me sonreían en cada prueba... GRACIAS a mi familia, a mis amig@s que han venido al hospital cada día a sacarme una sonrisa y a empujarme, a SOSTENERME. En unos días espero estar dando ya guerra" ha escrito. Muy sincera con todos sus seguidores a los que ella misma quiso informar de lo sucedido para evitar especulaciones, Helena reconoció hace tan solo unos días que había pasado "miedo y angustia". "La pierna ahí sigue, sin querer despertar. Ya le he dicho que nos quedan muchos bailes que disfrutar, muchas caminatas que hacer. Y que o se pone las pilas o se las pongo yo. Y ahí estamos negociando. Con el rehabilitador, la pierna y yo" contó entonces dejando claro que va a luchar con todas sus fuerzas para vovler a estar al 100% cuanto antes.